Georges Niang retrouve les Warriors et ses premiers modèles

D’une certaine façon, la boucle est bouclée pour Georges Niang. Après dix saisons en NBA et des passages par Indiana, Utah, Philadelphie, Cleveland et Atlanta, l’ailier de 33 ans retrouve Golden State, une organisation qu’il avait déjà découverte au début de sa carrière.

En 2017, après une première saison chez les Pacers, l’ancien d’Iowa State avait participé au camp d’entraînement des Warriors avant de rejoindre Santa Cruz en G-League. Il avait alors pu observer de très près le quotidien d’une équipe championne NBA. Une expérience qui allait profondément influencer sa manière de travailler.

« Tout a commencé lorsque j’ai signé un contrat pour le camp d’entraînement des Warriors », raconte-t-il dans le podcast Not Even D2. « J’ai pu voir comment Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green travaillaient chaque jour. Ils s’entraînaient à la même heure, sur le même panier et répétaient les mêmes exercices. Je me suis dit : ‘Ils viennent de gagner un titre… Qui suis-je pour ne pas avoir de routine alors que ces gars travaillent encore comme s’ils essayaient de gagner leur place dans l’équipe ?’ »

Avec Stephen Curry, un match n’est jamais terminé

Près de dix ans plus tard, Georges Niang revient donc à Golden State avec un tout autre statut. Devenu un vétéran reconnu pour son adresse extérieure, il tourne à près de 40% de réussite à 3-points en carrière et compte déjà plusieurs campagnes de playoffs à son actif.

Cette fois, il va surtout pouvoir profiter d’un style de jeu qu’il a longtemps tenté de contenir depuis le camp adverse. Avec, évidemment, Stephen Curry comme principale menace.

« Les gens ne comprennent pas à quel point on se préoccupe d’un joueur comme Stephen Curry lorsqu’on joue contre lui », explique Georges Niang. « Il nous est arrivé tellement de fois de mener de 15 ou 16 points face aux Warriors à deux minutes de la fin et de continuer à nous dire : “D’accord, le match n’est pas terminé.” »

Une vigilance permanente qui en dit long sur l’impact du double MVP, capable de faire basculer une rencontre en quelques possessions.

Impressionné par la lecture du jeu de Draymond Green

Georges Niang est également impatient de découvrir Draymond Green comme coéquipier. Un joueur dont il admire l’intelligence de jeu et la capacité à compenser son déficit de taille par sa lecture des situations.

« Draymond est incroyable. Sa manière de voir le jeu et d’en parler rend vraiment enthousiasmante la perspective de l’avoir comme coéquipier », souligne-t-il.

Le vétéran se réjouit également de rejoindre Jimmy Butler et un groupe où les cadres doivent continuer d’accompagner la nouvelle génération, avec notamment Brandin Podziemski, Moses Moody ou Yaxel Lendeborg.

« Réunir ces trois joueurs, tout en ayant des jeunes comme Podz, Moses Moody et Yaxel Lendeborg, c’est vraiment motivant ! »



Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 10 17 47.5 45.5 100.0 0.2 1.7 1.9 0.5 1.8 0.1 0.6 0.2 7.8 Total 315 15 43.8 40.6 87.5 0.3 1.8 2.0 0.8 1.5 0.3 0.6 0.1 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.