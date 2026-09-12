Lonnie Walker va devoir gagner sa place aux Nuggets

Le retour en NBA de Lonnie Walker IV est encore loin d’être totalement acquis. Début août, l’ancien joueur des Spurs et des Lakers avait trouvé un accord avec les Nuggets pour retrouver la Grande Ligue après une saison passée au Maccabi Tel-Aviv. Mais un détail important concernant son contrat vient d’être révélé.

Selon Keith Smith, de Spotrac, le contrat signé par l’arrière de 27 ans est en réalité non garanti. Lonnie Walker participera donc au training camp de Denver avec l’obligation de gagner sa place dans l’effectif de David Adelman.

Une situation rendue encore plus délicate par l’arrivée récente de DeMar DeRozan. Denver possède déjà de nombreuses solutions sur les postes extérieurs et pourrait également choisir de ne pas utiliser immédiatement sa dernière place disponible dans son effectif.

Un retour en NBA encore à confirmer

Pour Lonnie Walker, la présaison prendra donc des allures d’audition. Le 18e choix de la Draft 2018 possède pourtant une solide expérience NBA, avec plus de 340 matchs au compteur et notamment un passage remarqué aux Lakers, où il avait joué un rôle précieux lors des playoffs 2023.

Sa dernière apparition dans la Grande Ligue remonte à la saison 2024/25. Après un premier exil au Zalgiris Kaunas, il avait profité d’une clause de sortie pour rejoindre les Sixers en cours de saison. En 20 rencontres avec Philadelphie, il avait tourné à 12,4 points, 3,2 rebonds et 2,5 passes de moyenne.

Mais il était ensuite reparti en Europe, cette fois au Maccabi Tel-Aviv. À 27 ans, Lonnie Walker espère désormais s’installer durablement en NBA. Son profil de scoreur peut apporter de la profondeur au banc des Nuggets, mais il devra d’abord convaincre Denver qu’il mérite une place dans l’effectif.

Un scénario qui lui est d’ailleurs familier : à l’automne 2024, il avait déjà été coupé par Boston à l’issue du training camp avant de prendre la direction de l’Europe…