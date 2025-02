Finalement, Lonnie Walker IV s’engage avec les Sixers

Parce que la NBA reste « sa priorité », Lonnie Walker IV va finalement revenir aux Etats-Unis, et quitter la Lituanie. Alors que Marc Stein venait pourtant d’annoncer que l’ancien arrière des Spurs et des Nets allait rester au Zalgiris Kaunas, ESPN affirme le contraire et annonce qu’il va s’engager pour deux saisons avec les Sixers !

Il va ainsi toucher 3.7 millions de dollars pour la fin de cette saison, et la suivante, qui est une « team option » activable par la franchise de Pennsylvanie. Il s’agit donc d’un contrat au salaire minimum, et Lonnie Walker IV va tenter d’aider les Sixers à accrocher le « play-in », voire les playoffs.

En Euroleague, l’ancien Laker tournait à 13.2 points de moyenne à 39% de réussite en 19 matchs, et il avait rejoint le Zalgiris Kaunas après avoir été coupé par les Celtics, à l’issue du « training camp ».

Il avait en tout cas jusqu’à ce 18 février pour casser son contrat en Lituanie afin de rentrer aux Etats-Unis et il a donc trouvé un point de chute à la toute dernière minute. Pour relancer sa carrière dans la Grande Ligue.

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 2023-24 BRK 58 17 42.3 38.4 76.3 0.2 2.0 2.2 1.3 1.2 0.6 0.9 0.3 9.7 Total 322 20 42.2 35.6 79.5 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.