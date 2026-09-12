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Lâché par les Hawks, Devin Carter intéresse les Celtics

Publié le 12/09/2026 à 7:14 Twitter Facebook

À peine deux ans après avoir été drafté en 13e position, Devin Carter se retrouve libre de tout contrat après avoir été coupé par les Hawks.

Devin CarterLa carrière NBA de Devin Carter peine clairement à décoller. Sélectionné par les Kings avec le 13e choix de la Draft 2024, il ne s’y est jamais imposé en deux saisons (6.4 points, 2.7 rebonds, 1.9 passe) et la franchise californienne avait fini par « l’offrir » aux Hawks cet été, pour des questions d’économies.

Deux mois plus tard, et parce que leur effectif comprend déjà trop de joueurs, ces mêmes Hawks ont décidé de ne pas conserver le meneur de 24 ans qui, par conséquent, se retrouve libre de tout engagement contractuel. Jake Fischer ajoute dans la foulée que les Celtics envisageraient de le recruter dans les prochains jours.

Devin Carter a du talent à revendre, mais le voilà contraint de repartir de zéro. Ne lui manque plus qu’une équipe en mesure de lui donner du temps de jeu, pour qu’il reprenne confiance en son jeu et en son corps, vu ses différents pépins physiques. À Boston, la mène est en tout cas partagée entre Derrick White, Payton Pritchard et Mike Conley.

Devin Carter Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 SAC 36 11:00 37.0 29.5 59.1 0.5 1.6 2.1 1.1 1.1 0.6 0.5 0.1 3.8
2025-26 SAC 38 18:25 41.4 26.3 71.3 0.9 2.3 3.3 2.7 1.3 0.9 1.4 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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