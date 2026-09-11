Les Lakers renforcent leur approche scientifique de la performance

Les Lakers continuent de renforcer leur structure en coulisses. Après avoir récemment recruté Eric Amsler pour renforcer leur « front office » en matière de « scouting », la franchise californienne vient d’annoncer l’arrivée de Keith D’Amelio, nommé directeur des « Integrated Performance Systems ».

Un intitulé assez large qui reflète justement sa mission : faire le lien entre la santé des joueurs, la préparation physique, la science du sport, les données et la technologie afin d’optimiser leur accompagnement et leurs performances. Une nouvelle étape dans la modernisation entreprise par les Lakers ces derniers mois.

« Keith apporte une perspective unique à l’intersection de la santé des athlètes, de la performance, de la science du sport et de la technologie », souligne Rob Pelinka, toujours à la tête des opérations basket, qui explique que renforcer la structure sportive de la franchise reste une priorité.

Plus de 25 ans d’expérience

Keith D’Amelio possède effectivement un CV particulièrement fourni. Il arrive du New York Liberty, où il occupait le poste de « Chief Innovation Officer ». Il y travaillait aussi bien avec les opérations basket qu’avec les départements santé, performance, analytics et sciences appliquées.

Dans un entretien accordé récemment au Sports Business Journal, il expliquait notamment comment le Liberty avait considérablement étoffé son département consacré à la performance et insistait sur l’importance d’expliquer aux joueurs l’utilisation des données récoltées.

Au total, le nouveau dirigeant des Lakers possède plus de 25 ans d’expérience dans la santé des sportifs, la performance et l’innovation. Avant son passage au Liberty, il avait notamment passé 13 années chez Nike, mais il a également travaillé avec Stanford, les Raptors et les Celtics.

Docteur en sciences du sport, Keith D’Amelio s’est ainsi spécialisé dans l’utilisation des données et des nouvelles technologies au service de la performance. Son arrivée confirme la volonté des Lakers de développer une approche beaucoup plus transversale autour de leurs joueurs, entre médecine, préparation physique, analytics et innovation.