Rob Pelinka reste le patron sportif des Lakers

Rachetés en octobre, les Lakers ont un nouveau propriétaire, mais aussi un nouveau président, le dénommé Lon Rosen, en provenance des Dodgers. Nommé la semaine dernière, ce dernier va-t-il pousser Rob Pelinka vers la sortie ? Sa réponse est « non ». Ancien agent de Magic Johnson, mais aussi ancien stagiaire aux Lakers à sa sortie de la fac’, Leon Rosen n’est pas là pour bousculer la partie « sportive ». Son rôle est davantage « commercial ».

« Écoutez, j’ai une très bonne relation avec Rob. Je le connais depuis l’époque où il représentait Kobe Bryant, et je l’ai rencontré il y a très longtemps. Je m’occupe uniquement de l’aspect business, Rob a toute latitude pour faire son travail », a expliqué Leon Rosen. « Andrew Friedman et Farhan Zaidi participent en apportant un petit soutien à Rob. Cela permet d’avoir un banc plus profond, et je pense que Rob apprécie cela. C’est unique, mais ils ont des compétences transférables ici. C’est ainsi que nous voyons les choses.”

Autre sujet : l’influence de Magic Johnson. La légende locale a lui-même été président des Lakers, sa franchise de toujours, qu’il a quittée en 2019… suite à des tensions avec Rob Pelinka.

Va-t-il profiter de la prise de pouvoir de son ancien agent pour prendre sa revanche et retrouver de l’influence ?

« Earvin est impliqué dans toutes sortes de projets. Il possède des équipes de football américain, de baseball, de soccer, des compagnies d’assurances, beaucoup de choses. Il aura toujours une certaine implication avec les équipes auxquelles il est lié, mais pas au quotidien. Ce ne sera pas différent de ce que c’était depuis son départ des Lakers » assure Leon Rosen. « Évidemment, c’est un immense fan des Lakers, mais il ne va pas dire : ‘Rob, va signer ce joueur. Fais ceci.’ Il restera impliqué, mais pas au jour le jour. C’est un super fan des Lakers et il continuera de l’être. Ce n’est pas une mauvaise chose. »