Enfin à 100%, De’Anthony Melton veut encore plus de responsabilités aux Warriors

Pour la première fois depuis très longtemps, De’Anthony Melton va pouvoir débuter une saison sans avoir à regarder constamment le compteur de ses minutes…

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en novembre 2024, l’arrière des Warriors avait dû patienter plus d’un an avant de retrouver les terrains. Son retour en décembre dernier s’était logiquement accompagné de nombreuses précautions, Golden State limitant longtemps son temps de jeu.

Cette période est désormais derrière lui. Au San Francisco Chronicle, De’Anthony Melton assure qu’il sera « full go » cette saison, sans aucune restriction de minutes. Il prévoit également de participer aux « back-to-backs ».

Une excellente nouvelle pour Steve Kerr alors que Golden State va déjà devoir gérer plusieurs cadres…

Les blessures l’ont obligé à développer son jeu

Car paradoxalement, les nombreux problèmes physiques rencontrés par les Warriors la saison dernière ont permis à De’Anthony Melton d’élargir son registre.

Avec les absences de Jimmy Butler, Moses Moody ou encore Stephen Curry, l’habituel spécialiste défensif a dû prendre beaucoup plus de responsabilités balle en main. Une évolution qui avait déjà commencé à se voir en janvier, lorsque son agressivité offensive avait marqué les esprits.

Tour à tour remplaçant, titulaire puis créateur principal sur certaines séquences, il a terminé la saison à 12.3 points de moyenne, son record en carrière.

« C’était bizarre. Vraiment bizarre », reconnaît-il à propos de ses changements incessants de rôle. Sa polyvalence l’a contraint à s’adapter continuellement, jusqu’à devoir créer une grande partie de l’attaque tout en continuant à défendre sur les meilleurs extérieurs adverses.

Une expérience éprouvante, d’autant plus qu’il était encore soumis à une restriction de minutes, mais qui lui a également permis de découvrir de nouvelles possibilités dans son jeu.

« Ça m’a aussi montré que je pouvais le faire »

« C’était vraiment différent », explique-t-il. « Mais ça m’a aussi montré que je pouvais le faire. Maintenant, il faut simplement réussir à le faire de manière régulière. »

De’Anthony Melton ne compte donc pas remettre ces nouvelles armes au placard.

Après avoir prolongé son aventure à Golden State cet été, l’ancien joueur de Memphis et Philadelphie se dit même prêt à assumer davantage de responsabilités.

« Vous devez vouloir davantage de poids sur vos épaules », estime-t-il. « C’est ce qui montre à quel point vous êtes précieux. Vous en êtes capable, alors faites-le. »

Avec Brandin Podziemski et Brandon Williams également capables de soulager Stephen Curry à la création, De’Anthony Melton ne devrait pas avoir à assumer une charge aussi importante que lors de certaines périodes de la saison dernière. Mais contrairement à il y a un an, il pourra cette fois le faire sans aucune limitation physique.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 50 19:41 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 19:27 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20:06 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 22:42 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHI 77 27:55 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHI 38 26:55 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 2024-25 GS 6 20:10 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 3.0 1.2 1.7 0.3 10.3 2025-26 GS 49 22:58 40.7 29.4 82.6 0.8 2.4 3.2 2.6 1.9 1.6 1.9 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.