De’Anthony Melton, un joker offensif de plus sur le banc des Warriors

Après la large victoire de ses Warriors, Steve Kerr se félicite d’avoir pu limiter le temps de jeu de ses cadres : aucun titulaire n’a joué plus de 26 minutes. En parallèle, ses remplaçants ont encore beaucoup apporté, notamment le plus productif d’entre tous, De’Anthony Melton.

Celui-ci, en seulement 18 minutes de jeu, a signé 23 points (9/14 aux tirs dont 4/6 de loin), avec un +20 au score lorsqu’il était sur le parquet. Le plus notable a été sa façon de marquer. Se montrant très à l’aise balle en main, il n’a pas hésité à aller se frotter aux intérieurs adverses et à faire parler son jeu d’appuis, et ses qualités athlétiques, pour finir. Le tout avec une bonne dose de patience dans ses choix.

« Melt apporte une autre façon de marquer. On a vu certaines de ses attaques du cercle en seconde période, le fait de marquer au-dessus des intérieurs. Il a un niveau différent sur le plan athlétique. C’est un ajout qui tombe bien pour notre attaque, c’est sûr », peut apprécier son coach.

Ce dernier commence à s’habituer à ce genre de production de la part de son remplaçant. Avant même de signer son meilleur match de la saison, De’Anthony Melton avait tourné à près de 13 points de moyenne sur ses 8 matchs précédents, avec de solides pourcentages à 47.5%, dont 36.6% à 3-points. Costaud pour un joueur qui vient récemment de retrouver les parquets après sa rupture d’un ligament croisé.

Une confiance retrouvée

« Son tir s’est vraiment amélioré. On ne s’attendait pas à ce qu’il soit en rythme lors des premières semaines de son retour. Il n’avait presque pas joué pendant deux ans. Donc on peut voir la confiance grimper. C’est un joueur très dynamique, un athlète explosif, très talentueux, techniquement très solide, C’est sympa de le voir jouer et les gens ont une confiance totale en lui », apprécie Steve Kerr.

Et la confiance du joueur est également très élevée, tant dans son jeu que sur le plan physique. « J’ai l’impression que ça progresse. En même temps, j’essaie juste de prendre les choses au jour le jour, match après match, et de voir ce que le suivant nous réserve. Je me sens plutôt confiant, il faut voir ce que la journée de demain m’apportera », livrait récemment le joueur de 27 ans qui, dans sa deuxième année avec les Warriors, n’a pu disputer que 22 matchs jusqu’ici.

« C’est surtout au niveau de la confiance. Je me sens plus sûr de moi pour déborder mon défenseur en dribble et prendre la bonne décision. Je crois que quand je suis revenu au début, j’étais tellement habitué à jouer contre les entraîneurs… Donc, quand j’ai repris la compétition, il a fallu se frotter à des ailiers de 2m00, des pivots de 2m10 et des mecs super rapides. Je pense que c’était ça, le plus gros ajustement pour moi », terminait-il.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 50 19:41 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 19:27 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20:06 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 22:42 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHI 77 27:55 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHI 38 26:55 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 2024-25 GS 6 20:10 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 3.0 1.2 1.7 0.3 10.3 2025-26 GS 15 20:40 39.8 27.7 78.8 0.7 1.9 2.5 1.8 2.3 1.5 1.4 0.5 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.