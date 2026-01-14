Le collectif de Golden State ne fait qu’une bouchée des Blazers

Sans victoire face aux Blazers cette saison, les Warriors débutent le match sur un nuage. Moses Moody (14 points, 4/8 à 3-points), Jimmy Butler (16 points, 6 rebonds, 5 passes) et cinq joueurs marquent au moins un 3-points et Golden State termine le premier quart temps avec 13 passes décisives sur 14 tirs marqués pour prendre 18 points d’avance (33-17).

Privé de Deni Avidja, l’attaque de Portland peine à se mettre en route. Un sursaut de Shaedon Sharpe (19 points) limite la casse mais l’adresse des Warriors continue. De’Anthony Melton (23 points) et Gui Santos enfoncent le clou (56-31). Brandin Podziemski (15 points) et Will Richard se mettent au diapason et l’écart atteint les +29 juste avant la mi-temps (67-38).

Les Blazers se ressaisissent au retour des vestiaires. Jrue Holiday et Toumani Camara règlent la mire et les hommes de Tiago Splitter débutent la mi-temps sur un 19-5 pour revenir à -12 (72-60). Stephen Curry (7 points, 11 passes) et Jimmy Butler relancent Golden State. Leur intensité défensive monte d’un cran et leur adresse fait son retour. Moses Moody, Al Horford et Brandin Podziemski par deux fois mettent de nouveau Portland au tapis (95-71).

Alors que Rayan Rupert (13 points) se montre en dernier quart temps, les Warriors filent vers une victoire facile avant de retrouver les Knicks dans deux jours.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry et Jimmy Butler à la baguette. Alors que Draymond Green a perdu sept ballons, Stephen Curry et Jimmy Butler ont distribué 15 caviars à eux deux. Si le meneur a pour une fois manqué d’adresse, il a tout de même posé son empreinte sur la rencontre en retournant l’agressivité de la défense des Blazers. Jimmy Butler, avec sa nouvelle coupe de cheveux, a été efficace et sobre. À l’inverse du match contre Atlanta il y a deux jours, ses attaques de cercle se sont transformées en offrandes converties par ses coéquipiers.

– Le banc des Warriors en feu. Dès le début du match, Golden State a annoncé la couleur avec un barrage de tirs à 3-points. Le banc de Steve Kerr, inexistant face aux Hawks, s’est bien rattrapé cette nuit. À l’exception de Gary Payton II, tous les remplaçants de Golden State ont marqué au moins deux 3-points, avec une mention spéciale pour De’Anthony Melton (4/6) et Brandin Podziemski (3/5). Le banc des Warriors finit à 13/29 de loin.

– Rayan Rupert se montre. Avec Deni Avidja et Jerami Grant absents et un match rapidement hors de portée, Rayan Rupert a su saisir sa chance pour montrer à Tiago Splitter qu’il avait sa place dans sa rotation. Il a terminé la rencontre avec 13 points à 5/9 aux tirs en 26 minutes de jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.