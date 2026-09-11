Terrible coup dur pour Ezi Magbegor et le Seattle Storm

La saison noire d’Ezi Magbegor se termine de la pire des manières. Déjà longuement éloignée des terrains cette année en WNBA, l’intérieure a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors de la Coupe du monde…

Le Seattle Storm a confirmé que sa joueuse ne pourrait donc pas participer à la fin de la saison WNBA 2026.

Ezi Magbegor s’est ainsi blessée dans le premier quart-temps du barrage remporté par l’Australie face à l’Italie, qui permettait aux Opals de rejoindre l’Espagne en quart de finale. Le lendemain, l’intérieure était néanmoins présente pour soutenir ses coéquipières face aux Espagnoles (l’Australie a finalement été éliminée, ndlr), plusieurs joueuses adverses évoluant en WNBA étant venues la prendre dans leurs bras avant la rencontre.

Une opération à venir

La fédération australienne de basket-ball a également indiqué que la joueuse de 27 ans devra être opérée, sans encore préciser la date ni le lieu de l’intervention.

« Les Opals vont entourer Ezi et nous n’avons aucun doute sur son caractère et sa résilience alors qu’elle entame cette période de récupération », a assuré Basketball Australia.

Cette blessure constitue un nouveau coup dur pour une sélection australienne déjà fortement diminuée pendant ce Mondial. Alanna Smith avait notamment dû mettre un terme à son tournoi après s’être blessée dès la rencontre d’ouverture face à Porto Rico, tandis que Sami Whitcomb avait déclaré forfait pour la compétition en raison d’un problème persistant au genou gauche.

Ezi Magbegor avait pourtant abordé le tournoi avec un nouveau statut puisque l’Australie l’avait nommée capitaine des Opals juste avant le début de la compétition…

Seulement 14 matchs cette saison

Pour Ezi Magbegor, cette rupture du ligament croisé vient surtout conclure une saison déjà extrêmement compliquée. Une blessure au pied puis une fracture au visage l’avaient limitée à seulement 14 rencontres avec Seattle, pour 6.9 points, 4.0 rebonds et 1.2 contre de moyenne.

All-Star en 2023 et sélectionnée à quatre reprises dans une équipe All-Defensive, l’Australienne avait justement signé en avril une prolongation de contrat de trois ans avec le Storm. Sa meilleure saison reste celle de 2023, lorsqu’elle tournait à 13.8 points, 8.1 rebonds et 2.6 passes décisives de moyenne.

Son absence intervient alors que Seattle traverse une saison particulièrement difficile. Le Storm avait déjà dû composer avec l’absence de Magbegor en début de saison et se retrouve désormais tourné vers l’avenir.

Dans ce contexte, la franchise peut notamment compter sur ses deux jeunes intérieures de 20 ans, Dominique Malonga et Awa Fam, qui ont commencé à construire leur association cette saison.