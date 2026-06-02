Les Wings dévorent le Storm sans forcer

On ne donnait pas cher de la peau de ce Seattle, toujours privé de ses intérieures Dominique Malonga et Ezi Magbegor, pour ce déplacement sur le parquet d’une équipe de Dallas en pleine bourre. À l’arrivée, les Wings n’ont pas eu à forcer leur talent pour prendre le meilleur sur le Storm et s’imposer de 23 points (79-56).

Avec 10 points, 9 rebonds et 7 passes décisives en 24 minutes, Paige Bueckers a mené son groupe qui n’a pas brillé par son adresse mais a su compenser par son agressivité pour compenser et prendre progressivement le dessus.

Comme elle sait parfaitement le faire, Paige Bueckers a d’abord impliqué ses coéquipières en délivrant quatre passes décisives sur les premiers paniers de son équipe, pour Azzi Fudd puis Jessica Shepard à trois reprises avant de s’offrir un 2+1 dans la peinture (16-10).

Malgré toute la bonne volonté d’une Natisha Hiedeman bien trop esseulée, Paige Bueckers a gardé le cap en deuxième quart-temps avec du scoring et aussi une passe décisive pour Azzi Fudd (9 points) puis le 3-points de Maddy Siegrist, un exercice dans lequel Seattle a terriblement souffert, à 0/10 en première mi-temps.

Le Storm dans la tempête

En manque de réussite à la finition en première mi-temps (36-25), à l’image du 1/8 au tir d’Arike Ogunbowale, Dallas a légèrement rectifié le tir au retour des vestiaires et le Storm n’a pas pu soutenir la comparaison. Il y a d’abord eu un 10-2 pour donner le ton avec un duo Fudd-Ogunbowale au diapason (46-27) puis les 7 points de suite d’Aziaha James qui ont soudainement porté l’écart à +24 (55-31).

Les 3-points de Jade Melbourne et Katie Lou Samuelson n’ont pas suffi à relancer le Storm, maintenu à bonne distance jusqu’au bout suite au 3-points d’Alysha Clark et aux passages remarqués de la paire James-Yueru pour valider une victoire sans appel, avec une Aziaha James à 18 points.

La Commissioner’s Cup va se poursuivre du côté de Los Angeles ce vendredi pour Dallas, tandis que Seattle va tenter d’éviter un quatrième revers de suite à l’occasion de la réception de Phoenix dès demain.