Secouée face à Toronto, Dominique Malonga sera ménagée ce soir

Qu’il semble loin, le début de carrière WNBA de Dominique Malonga lorsque la pivot française était cantonnée à sortir du banc sous Noelle Quinn il y a un an. Pour sa deuxième saison, l’intérieure est désormais titulaire incontournable, et a pu profiter de ses trois premiers matchs pour montrer ses progrès, à 3-points notamment.

Vu la menace qu’elle représente, Dominique Malonga découvre également le traitement de faveur qui va désormais lui être réservé et en a fait les frais lors de son dernier match face au Toronto Tempo.

Pas le moment de prendre le moindre risque

Auteure de 14 de ses 21 points en première mi-temps, la Française a fini plusieurs fois au sol face à des défenses plus que limites, parfois non sifflées en début de match. Sur la dernière action avant la mi-temps, elle s’est notamment faite découper par son ancienne coéquipière Brittney Sykes alors qu’elle filait en contre-attaque.

« Le match était vraiment, vraiment physique », avait-elle déclaré après le match, faisant écho aux inquiétudes formulées par les actrices du jeu sur la question de l’arbitrage. « Nous avons eu une réunion avec les arbitres récemment, et ils ont dit qu’ils essayaient de rendre le jeu plus propre. Alors quand c’est aussi physique, que je reçois autant de coups et qu’il y a très peu de fautes sifflées, c’est tout simplement… intéressant ».

C’est sur une chute que l’arrière de son crâne a heurté le parquet et même si elle avait pu finir le match, par précaution, le Storm lui avait donné un jour de repos vendredi avant de la déclarer forfait pour le match de ce soir à Indiana en raison d’une commotion cérébrale.

Seattle va ainsi devoir composer avec sa doublette composée de McKenzie Holmes et de sa rookie Grace Van Slooten, alors qu’Ezi Magbegor se remet toujours de sa blessure au pied. Côté Indiana, la poste 5 Aliyah Boston est incertaine.