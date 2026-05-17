En WNBA aussi, l’arbitrage fait débat

La WNBA a changé de braquet sur le plan médiatique, mais aussi économique, et sur les parquets, l’avalanche de nouveaux talents se traduit aussi par un jeu de plus en plus physique. Comme en NBA, la WNBA doit s’adapter à des joueuses de plus en plus athlétiques, rapides et physiques, et depuis le début de saison, les coups de sifflet sont de plus en plus nombreux.

Ainsi, l’AP rapporte que les équipes commettent en moyenne 21,6 fautes par match, soit presque deux de plus que l’an dernier à la même période (19,9). C’est aussi quatre de plus que lors des derniers playoffs où, généralement, les arbitres laissent davantage jouer.

« Les fautes sont en hausse. Je ne pense pas qu’il puisse en être autrement si nous voulons éliminer le jeu rugueux que nous avons vu lors des saisons précédentes », a déclaré Monty McCutchen, responsable de l’arbitrage en NBA et WNBA. « C’est une hypothèse assez logique. »

La WNBA a créé un groupe de travail sur l’arbitrage pendant l’intersaison, incluant joueuses et entraîneurs. L’objectif était de répondre aux préoccupations croissantes sur un jeu devenu de plus en plus rugueux.

« À l’issue de nos réunions, nous n’avons pas vraiment changé les règles ni leur interprétation », a précisé Sue Blauch, responsable de la performance et du développement des arbitres de la WNBA. « En entrant dans les détails, nous avons conclu qu’il fallait simplement appliquer plus strictement les directives existantes. C’est ce que vous voyez actuellement : une application plus rigoureuse de la liberté de mouvement. Cela permettra au jeu de s’ouvrir davantage et aux joueuses de mettre leur talent en valeur. »

Entraîneuse des Lynx à Minnesota, Cheryl Reeve fait partie du groupe de travail et elle a conscience qu’il faudra du temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. « Évidemment, nous allons continuer à travailler avec la ligue pour ajuster les choses, parce que nous ne sommes pas la seule équipe à nous demander pourquoi tout est sifflé comme une faute », a-t-elle déclaré.

Comme en NBA, l’augmentation des fautes entraîne également des matchs plus longs, et récemment la rencontre entre le Liberty et les Mystics a dépassé les 2h30 de jeu !

« Cela casse le rythme pour tout le monde », regrette Breanna Stewart. « Ce match a duré 2 h 41. C’est fou … Je sais qu’il faudra du temps pour comprendre quel est le standard de ce qui sera sifflé, mais certaines fautes signalées sont inutiles des deux côtés, et il n’y a plus de fluidité. »

Interrogée sur le sujet, après avoir pris une faute technique, Caitlin Clark est certaine que le jeu en sortira grandi. « Je pense que les arbitres font un travail formidable. Je méritais la faute technique qu’ils m’ont donnée. Mais c’est bon pour le jeu », avait réagi la star du Fever. « Ils vont empêcher les contacts avec les mains ; ils veulent que les actions soient propres. Évidemment, ils ont sifflé beaucoup de fautes ce soir, mais ça va s’équilibrer. Il faut leur reconnaître cela : ils font ce qu’il faut. »