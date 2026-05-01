WNBA : la valorisation des franchises continue d’exploser

La WNBA aborde sa 30e saison avec une santé économique inédite. Entre une nouvelle convention collective et des droits TV en forte hausse dès 2026, la ligue féminine capitalise sur trois années de croissance accélérée.

La valeur moyenne d’une franchise atteint désormais 427 millions de dollars (+59% sur un an et même +345% depuis 2024 !). Les Golden State Valkyries dominent (850 millions de dollars) le classement établi par Sportico, devant le New York Liberty (600 millions) et l’Indiana Fever (560 millions). Au total, les 13 équipes de 2025 pèsent désormais 5,55 milliards de dollars.

Cette envolée attire les investisseurs alors que les franchises ne génèrent en moyenne que 31.5 millions de dollars de revenus par saison. La valeur des franchises est donc 13.6 fois supérieure aux revenus générés, un record dans les ligues sportives américaines et un signe de confiance dans le potentiel, les audiences et les stars de la WNBA.

Des chiffres qui traduisent un pari sur l’avenir

Le tournant majeur arrive en effet avec les nouveaux accords médias signés avec ESPN, NBC et Amazon. Les revenus annuels vont bondir, permettant d’absorber un « salary cap » multiplié par plus de quatre. L’allongement du calendrier et l’ouverture à des sponsors internationaux vont également aider à faire fructifier ce nouveau modèle.

Les écarts restent toutefois marqués alors que la ligue reste très dépendante de la billetterie et du sponsoring, même si la WNBA diversifie ses revenus. L’impact des joueuses reste d’ailleurs la clé. L’Indiana Fever a explosé après l’arrivée de Caitlin Clark, tandis que les Dallas Wings profitent du recrutement de Paige Bueckers et Azzi Fudd.

Enfin, l’expansion s’accélère avec de nouvelles franchises et des valorisations record. La WNBA n’a jamais été aussi proche de voir une équipe dépasser le milliard de dollars, symbole d’un incroyable changement d’échelle.