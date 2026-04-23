Record de matches télévisés pour la WNBA

Comme la NBA cette saison, la WNBA entame un nouveau contrat TV avec plusieurs diffuseurs sur le réseau national, et la ligue féminine se félicite de son record de retransmission : 216 matches !

Les équipes bénéficiant du plus grand nombre de diffusions nationales sont l’Indiana Fever de Caitlin Clark (44 matchs, soit l’intégralité de leur calendrier), les Dallas Wings de Paige Bueckers (36), le New York Liberty de Sabrina Ionescu (35) et les championnes en titre, Las Vegas Aces (33).

Les chaînes du groupe Disney diffuseront 30 matchs : 13 sur ABC, dont le All-Star Game 2026 de la WNBA, et 17 sur ESPN. Pour sa part, Prime Video en proposera également 30 (dont la finale de la Commissioner’s Cup). USA Network (48 rencontres) et CBS/Paramount+ (20) sont aussi de la partie, tout comme ION qui reste le diffuseur principal du vendredi avec 50 matchs.

Enfin, NBA TV et Peacock/NBCSN diffuseront chacun 15 matchs, tandis que NBC en proposera sept.

Pour les playoffs, le partage sera le suivant au premier : deux séries pour ESPN/ABC ; une série chacun pour USA Network et Prime Video. Ensuite, ESPN/ABC couvrira une demi-finale, tandis que l’autre sera assurée par NBC, Peacock et NBCSN. Enfin l’intégralité des Finals seront diffusées sur NBC ou USA Network et également disponibles en streaming sur Peacock.