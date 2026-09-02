Dominique Malonga et Awa Fam se sont bien trouvées au Storm

Lors de la dernière Draft, le Storm a sélectionné Awa Fam avec l’idée de l’associer durablement à Dominique Malonga dans sa raquette. Adversaires dans un premier temps en sélection nationale chez les jeunes, les deux intérieures se sont rapidement rapprochées à Seattle, et l’Espagnole a notamment pu compter sur sa nouvelle coéquipière pour prendre ses marques en WNBA.

« Elle était rookie l’année dernière, donc elle connaît déjà tout », raconte Awa Fam. « C’est la première personne que je suis allée voir en disant : ‘Aide-moi parce que je dois tout apprendre.’ Nous nous apprécions et nous nous soutenons mutuellement. »

Au-delà de leur jeunesse, les deux joueuses possèdent également un profil physique imposant. Dominique Malonga mesure 1m98, tandis qu’Awa Fam culmine à 1m93. Mais leur complémentarité ne repose pas uniquement sur leur taille.

« Nous avons toutes les deux un bon sens du jeu, donc c’est facile de jouer l’une avec l’autre », souligne la Française. « Elle tire bien à 3-points, donc elle écarte le jeu et cela m’aide à l’intérieur. Nous communiquons vraiment bien. »

Malonga a changé de dimension

La capacité d’Awa Fam à s’écarter offre notamment davantage d’espace à Dominique Malonga dans la raquette. Cette saison, l’intérieure tricolore a surtout franchi un cap spectaculaire sur le plan individuel.

Après avoir tourné autour de sept points de moyenne lors de sa saison rookie, elle en inscrit désormais environ 17 par rencontre, une progression récompensée par une première sélection au All-Star Game.

Cette réussite individuelle contraste toutefois avec les résultats collectifs. Seattle possède actuellement le pire bilan de WNBA, avec 8 victoires pour 32 défaites, dépassant ainsi le précédent record de défaites de la franchise, établi en 2023 avec 29 revers.

« Nous n’y pensons pas tous les jours », assure pourtant Awa Fam à propos des résultats du Storm. « Nous jouons, nous nous entraînons et nous sommes ravies de pouvoir compter l’une sur l’autre. Nous savons déjà qu’à l’avenir, cela va être une très bonne chose. C’est déjà le cas en ce moment. Nous savons que nous allons être fortes. Il faut juste être patientes. »

Même discours chez Dominique Malonga. « Lorsque vous avez un objectif, vous devez suivre tout un cheminement et lui faire confiance. Parfois, vous ne pouvez pas contrôler comment cela se passe, mais vous devez faire confiance à vos coéquipières et au staff. C’est ce que l’on fait. Nous apprenons tous les jours et je pense qu’à un moment, ça va fonctionner. Cela va être génial de voir ce qu’on peut apporter. »

Seattle mise sur la patience

Dominique Malonga a découvert les playoffs dès sa première saison en WNBA, mais elle sait désormais que Seattle est entré dans une période de transition et que le retour au premier plan prendra du temps.

Le Storm dispose néanmoins déjà de plusieurs jeunes joueuses autour desquelles construire. Dominique Malonga et Awa Fam sont notamment accompagnées de Flau’jae Johnson, elle aussi rookie, tandis que la mauvaise saison de Seattle devrait permettre à la franchise de récupérer un nouveau haut choix lors de la Draft 2027.

L’objectif du staff consiste donc à faire progresser ce jeune noyau sans lui faire porter immédiatement le poids des résultats.

« Il faut prendre les choses au jour le jour. C’est comme un microdosage pour qu’elles n’aient pas à se sentir submergées par toutes ces attentes », explique l’entraîneuse Sonia Raman. « Quand elles arrivent à l’entraînement, les attentes sont toujours là. Elles savent que nous allons les soutenir et continuer de nous investir auprès d’elles. »

Avant de reprendre ce chantier commun à Seattle, Dominique Malonga et Awa Fam ont toutefois pris des chemins différents pour quelques jours. Les deux intérieures ont rejoint Berlin afin de représenter respectivement la France et l’Espagne lors de la Coupe du monde.

Une parenthèse internationale avant de se retrouver au Storm, où Seattle espère avoir déjà posé les bases de sa future raquette.