Si Anthony Edwards veut devenir MVP, il doit aussi peser en défense

Après avoir misé sur la continuité la saison dernière, les Timberwolves vont désormais devoir repartir sur de nouvelles bases. L’effectif a en effet considérablement évolué, avec notamment les arrivées de LaMelo Ball et Jonathan Kuminga, tandis que Naz Reid et Julius Randle ont quitté Minnesota et que Donte DiVincenzo poursuit sa récupération après son opération du tendon d’Achille.

Pour Chris Finch, la priorité du prochain camp d’entraînement sera donc simple : permettre à son groupe de « réapprendre à se connaître ».

« Nous avons une équipe tellement nouvelle. Même si on a l’impression qu’il n’y a que quelques arrivées, il y en a en réalité davantage », constate le coach, qui souhaite vite intégrer LaMelo Ball aux habitudes de la franchise.

Avec autant de changements, pas question de vouloir aller trop vite. « La continuité permet d’avancer plus rapidement mais il y en aura sans doute moins au départ », concède Chris Finch, qui souhaite mettre l’accent sur une défense plus mobile et capable de multiplier les ajustements.

« Ce qui est intéressant, c’est que cela va nous permettre d’être créatifs. Mais il faut trouver le bon équilibre, parce qu’on ne veut pas être trop créatif dès le départ, sinon on n’a aucune fondation. C’est le principal piège. »

Le rôle essentiel de Rudy Gobert

Sans surprise, Rudy Gobert restera la pierre angulaire de cette défense, et Chris Finch ne prévoit pas de bouleverser ce qui fonctionne autour du Français, qu’il a toujours défendu. En revanche, l’une des clés sera de créer rapidement des automatismes entre le pivot et LaMelo Ball, dont l’investissement défensif a souvent été pointé du doigt.

« L’impact défensif de Rudy et la façon dont il a dirigé notre défense font qu’on ne va pas changer énormément de choses. Mais à quelle vitesse peut-il développer une cohésion défensive avec LaMelo ? » se demande-t-il. « C’est un joueur autour duquel nous allons devoir construire une défense capable de l’aider. Rudy sera essentiel pour ça. LaMelo n’a jamais joué avec un protecteur de cercle comme lui. »

Mais le changement le plus important pourrait finalement concerner Anthony Edwards. Ces dernières saisons, Chris Finch n’a cessé d’insister sur la nécessité pour son arrière de peser davantage des deux côtés du terrain.

Et c’est précisément là que l’arrivée de LaMelo Ball pourrait changer l’équation. Capable de prendre en charge une partie de la création offensive, l’ancien meneur des Hornets doit permettre à Anthony Edwards de dépenser moins d’énergie balle en main et, en contrepartie, d’en consacrer davantage à la défense.

Libéré en attaque, Anthony Edwards doit hausser le ton en défense

« Nous allons avoir besoin qu’il redevienne un défenseur capable d’avoir un gros impact. Ses responsabilités balle en main en attaque vont diminuer, et c’était probablement ce qui lui demandait le plus d’énergie la saison dernière », souligne le coach des Wolves. « Je pense aussi que, pour qu’il réalise une saison de MVP, il faut qu’il y ait une dimension défensive plus importante dans son jeu. »

Le message n’est d’ailleurs pas nouveau. Anthony Edwards évoque régulièrement sa volonté de devenir un joueur dominant des deux côtés du terrain. Pour son entraîneur, le moment est désormais venu de transformer ces intentions en régularité.

Chris Finch ne demande pas pour autant à sa star de défendre systématiquement sur le meilleur extérieur adverse. Jonathan Kuminga et Jaden McDaniels doivent justement permettre aux Wolves de mieux répartir les missions défensives. Mais Anthony Edwards possède des qualités physiques que Minnesota souhaite exploiter davantage.

« Ant n’a pas besoin de prendre le meilleur attaquant adverse tous les soirs, mais je pense vraiment qu’il doit retrouver un impact défensif important pour nous », résume son entraîneur.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.