Becky Hammon dénonce un « deux poids, deux mesures » autour d’A’ja Wilson

Alors que Team USA poursuit sa Coupe du monde à Berlin sans A’ja Wilson, l’absence de la quadruple MVP de WNBA continue de faire parler aux États-Unis. Au point de faire réagir Becky Hammon…

À quelques jours du début de la compétition, USA Basketball avait annoncé les forfaits d’A’ja Wilson et Kelsey Plum, pour des raisons de santé. Un choix qui a notamment été critiqué par la journaliste d’ESPN, Linda Cohn, qui s’interrogeait sur l’absence de la star alors qu’elle avait continué de beaucoup jouer avec Las Vegas avant la trêve.

Pour Becky Hammon, le débat n’a pourtant pas lieu d’être. « A’ja a parfaitement le droit de faire ce qu’elle estime être le mieux pour sa santé », répond ainsi la coach des Aces à USA Today.

« Les hommes font ça tout le temps »

Surtout, l’ancienne assistante de Gregg Popovich estime qu’il existe un véritable « deux poids, deux mesures » entre les joueuses WNBA et leurs homologues NBA lorsqu’il s’agit de participer aux compétitions internationales.

« Les hommes font ça tout le temps. Pouvez-vous me citer l’effectif actuel de l’équipe masculine au championnat du monde ? Pouvez-vous me citer une seule personne qui y figure ? », poursuit-elle. « Ce que je veux dire, c’est que LeBron James et les autres, si c’était un homme qui prenait cette décision, il n’y aurait rien à dire. »

L’exemple de LeBron James n’est pas anodin. Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA n’a disputé qu’une seule Coupe du monde, en 2006, lorsqu’il avait décroché la médaille de bronze avec Team USA. Stephen Curry n’a quant à lui plus participé au Mondial depuis le titre américain de 2014.

Les principales stars américaines ont ainsi pris l’habitude de privilégier les Jeux olympiques, et de profiter des autres étés pour récupérer après une longue saison NBA.

A’ja Wilson toujours gênée par son dos

Surtout, l’absence d’A’ja Wilson ne semble pas être uniquement destinée à lui offrir quelques jours de repos. Becky Hammon assure que sa joueuse ressent encore des douleurs au dos.

« Elle avait évidemment besoin de temps. Je pense qu’elle est toujours gênée au niveau du dos. Certains jours, c’est un peu plus douloureux que d’autres », précise d’ailleurs la coach de Las Vegas.

Avant la pause internationale, A’ja Wilson était pourtant restée particulièrement performante, au point d’être élue joueuse du mois d’août dans la Conférence Ouest.

Son état de santé ne devrait toutefois pas compromettre la fin de sa saison WNBA. Becky Hammon compte sur sa « franchise player » lorsque le championnat reprendra, le 17 septembre. Las Vegas aura alors encore quatre matchs de saison régulière à disputer avant les playoffs, où la santé d’A’ja Wilson sera évidemment une priorité.