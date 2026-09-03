Kelsey Mitchell et A’ja Wilson, reines du mois d’août en WNBA

Avant de laisser place à la Coupe du monde, la WNBA a distribué ses derniers trophées mensuels de la saison. Et à l’Est, Kelsey Mitchell a logiquement été récompensée après un mois d’août exceptionnel.

Élue joueuse du mois pour la deuxième fois consécutive, l’arrière du Fever a tout simplement affiché la meilleure moyenne de points jamais enregistrée sur un mois complet en WNBA, avec 28.9 unités par match en onze rencontres. Le tout à 55.6% au tir et surtout 53.4% à 3-points !

Kelsey Mitchell a dépassé les 20 points lors de chacune de ses onze sorties du mois et a prolongé à 24 matchs sa série de rencontres à au moins 20 points.

Une performance qui lui permet de succéder… à elle-même, après son trophée de juillet. Désormais à 1 001 points sur la saison, elle se rapproche également du record de 1 021 points établi par A’ja Wilson en 2024.

A’ja Wilson et Olivia Miles font le grand chelem

À l’Ouest, justement, A’ja Wilson règne toujours. L’intérieure des Aces tourne à 25.0 points, 8.8 rebonds et 2.1 contres en août, et décroche ainsi son quatrième trophée de joueuse du mois… en quatre mois de compétition !

La quadruple MVP avait déjà été récompensée en mai, juin et juillet. Elle devient ainsi la seule joueuse de l’histoire à avoir réussi un tel « grand chelem » mensuel lors de plusieurs saisons, puisqu’elle avait également remporté les deux trophées disponibles lors de la saison raccourcie de 2020.

Même sans-faute pour Olivia Miles. La meneuse des Lynx est élue rookie du mois pour la quatrième fois de suite, avec 20.6 points, 6.5 passes et 4.3 rebonds de moyenne en août, à 50.3% au tir et 43.9% derrière l’arc.

Le deuxième choix de la dernière Draft, déjà incontournable, a profité du mois pour dépasser les 749 points de Seimone Augustus et établir le nouveau record de points d’une rookie des Lynx sur une saison.

Enfin, Natalie Nakase a été désignée coach du mois. Les Valkyries ont ainsi signé le meilleur bilan de la ligue en août avec 10 victoires pour 2 défaites, en limitant leurs adversaires à 72.0 points de moyenne. Une domination défensive qui permet à Golden State d’aborder la dernière ligne droite avec le deuxième meilleur bilan de WNBA.