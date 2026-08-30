Kelsey Mitchell fonce vers le record de points d’A’ja Wilson

La Coupe du monde va simplement retarder l’échéance. Après ses 34 points face au Sun, Kelsey Mitchell a porté son total à 1 001 points cette saison.

À quatre matchs de la fin de la saison régulière, l’arrière du Fever n’est donc plus qu’à 20 points d’égaler les 1 021 points inscrits par A’ja Wilson en 2024, et à 21 de devenir la nouvelle détentrice du record WNBA !

Kelsey Mitchell est déjà seulement la deuxième joueuse de l’histoire à atteindre la barre des 1 000 points sur une saison, après A’ja Wilson. Et, à son rythme actuel de 25,0 points par match, le record est largement à sa portée.

Une marque qui pourrait tomber dès la reprise, le 18 septembre à Toronto. Kelsey Mitchell n’est plus passée sous les 20 points depuis le 20 juin. Face à Connecticut, elle a ainsi enchaîné une 24e rencontre consécutive à au moins 20 points, prolongeant encore un autre record WNBA qu’elle avait pris à… A’ja Wilson.

« Je veux simplement féliciter mes coéquipières de me faire bien paraître », avait-elle ainsi plaisanté après avoir établi ce premier record. Avant de relativiser la chasse aux chiffres : « Je ne prends pas vraiment les statistiques très au sérieux. (…) Je voulais surtout gagner. »

Le Fever aussi sur les traces de l’histoire

La saison de Kelsey Mitchell s’inscrit surtout dans l’explosion offensive d’Indiana. Avec Caitlin Clark, elle forme un tandem qui a inscrit au moins 30 points chacune à quatre reprises cette saison, un record WNBA pour un duo.

Stephanie White compare d’ailleurs leur impact à celui du tandem Diana Taurasi – Cappie Pondexter du Mercury.

« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu l’explosivité de deux joueuses comme Kelsey et Caitlin », explique la coach du Fever à l’Associated Press.

Et Indiana pourrait également effacer une vieille marque des tablettes. Le Fever affiche 97,0 points par match avant la pause internationale, très au-dessus du record de 93,9 points établi par Phoenix en 2010. Avec sept victoires sur ses neuf derniers matchs et quatre rencontres encore à jouer, Indiana peut donc terminer la saison avec un double record offensif : celui de Kelsey Mitchell et celui de toute l’équipe.

Les meilleures saisons au scoring de l’histoire WNBA