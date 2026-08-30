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Kelsey Mitchell fonce vers le record de points d’A’ja Wilson

Publié le 30/08/2026 à 14:58 Twitter Facebook

WNBA – Avec 1 001 points inscrits cette saison, Kelsey Mitchell n’a plus besoin que de 21 unités pour dépasser le record établi par A’ja Wilson. Et il reste encore quatre matchs au Fever…

Kelsey MitchellLa Coupe du monde va simplement retarder l’échéance. Après ses 34 points face au Sun, Kelsey Mitchell a porté son total à 1 001 points cette saison.

À quatre matchs de la fin de la saison régulière, l’arrière du Fever n’est donc plus qu’à 20 points d’égaler les 1 021 points inscrits par A’ja Wilson en 2024, et à 21 de devenir la nouvelle détentrice du record WNBA !

Kelsey Mitchell est déjà seulement la deuxième joueuse de l’histoire à atteindre la barre des 1 000 points sur une saison, après A’ja Wilson. Et, à son rythme actuel de 25,0 points par match, le record est largement à sa portée.

Une marque qui pourrait tomber dès la reprise, le 18 septembre à Toronto. Kelsey Mitchell n’est plus passée sous les 20 points depuis le 20 juin. Face à Connecticut, elle a ainsi enchaîné une 24e rencontre consécutive à au moins 20 points, prolongeant encore un autre record WNBA qu’elle avait pris à… A’ja Wilson.

« Je veux simplement féliciter mes coéquipières de me faire bien paraître », avait-elle ainsi plaisanté après avoir établi ce premier record. Avant de relativiser la chasse aux chiffres : « Je ne prends pas vraiment les statistiques très au sérieux. (…) Je voulais surtout gagner. »

Le Fever aussi sur les traces de l’histoire

La saison de Kelsey Mitchell s’inscrit surtout dans l’explosion offensive d’Indiana. Avec Caitlin Clark, elle forme un tandem qui a inscrit au moins 30 points chacune à quatre reprises cette saison, un record WNBA pour un duo.

Stephanie White compare d’ailleurs leur impact à celui du tandem Diana Taurasi – Cappie Pondexter du Mercury.

« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu l’explosivité de deux joueuses comme Kelsey et Caitlin », explique la coach du Fever à l’Associated Press.

Et Indiana pourrait également effacer une vieille marque des tablettes. Le Fever affiche 97,0 points par match avant la pause internationale, très au-dessus du record de 93,9 points établi par Phoenix en 2010. Avec sept victoires sur ses neuf derniers matchs et quatre rencontres encore à jouer, Indiana peut donc terminer la saison avec un double record offensif : celui de Kelsey Mitchell et celui de toute l’équipe.

Les meilleures saisons au scoring de l’histoire WNBA

Rang Joueuse Saison MJ Points Moy.
1 A’ja Wilson 2024 38 1 021 26,9
2 Kelsey Mitchell 2026* 40 1 001 25,0
3 A’ja Wilson 2026* 37 962 26,0
4 Jewell Loyd 2023 38 939 24,7
5 A’ja Wilson 2025 40 937 23,4
6 Breanna Stewart 2023 40 919 23,0
7 A’ja Wilson 2023 40 912 22,8
8 Kelsey Mitchell 2025 44 890 20,2
9 Diana Taurasi 2006 34 860 25,3
10 Arike Ogunbowale 2023 40 849 21,2
11 Arike Ogunbowale 2024 38 845 22,2
12 Kelsey Plum 2025 43 839 19,5
13 Diana Taurasi 2008 34 820 24,1
14 Maya Moore 2014 34 812 23,9
15 Dearica Hamby 2025 44 811 18,4

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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