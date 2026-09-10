En Australie, Cole Anthony veut retrouver le plaisir de jouer

À 26 ans seulement, Cole Anthony a fait un choix plutôt inhabituel cet été. Alors qu’il semblait encore avoir sa place en NBA et disposait également de plusieurs opportunités en Europe, l’ancien meneur du Magic a décidé de rejoindre Melbourne United, en Australie.

Quelques semaines après son arrivée, le fils de Greg Anthony explique ce qui l’a poussé à traverser le Pacifique. Plus que la recherche d’un nouveau contrat, il avait surtout besoin de retrouver certaines sensations.

« Ces deux dernières années, j’ai eu du mal à retrouver ce plaisir de jouer », reconnaît-il lors du « NBL Blitz », dans des propos relayés par le site officiel de la NBL. « Mais franchement, quand je suis ici et que je vois ce qu’il y a autour de moi, c’est difficile de ne pas prendre du plaisir. »

Un nouveau départ à 26 ans

L’expérience australienne doit donc servir de nouveau départ à celui qui avait été choisi en 15e position de la Draft 2020. Après cinq saisons à Orlando, une franchise qu’il avait quittée avec beaucoup d’émotion, son parcours s’est nettement compliqué. Passé par Milwaukee puis Phoenix, où il avait finalement été coupé en février dernier, Cole Anthony n’avait pas retrouvé de point de chute en NBA.

Ses premières semaines en Australie semblent néanmoins l’avoir conforté dans son choix. « La qualité de vie est vraiment bonne et c’est une ligue très solide », assure-t-il. « Les gars se battent sur chaque possession. Ce n’est encore que la présaison et je vois déjà l’intensité avec laquelle les équipes jouent. Le niveau est bon. »

À Melbourne, Cole Anthony a également retrouvé Joe Ingles, son ancien coéquipier à Orlando, autre élément qui avait pesé dans sa décision de rejoindre la NBL.

Déjà séduit par la NBL

Pour son premier match officiel, le meneur pourrait d’ailleurs avoir droit à un joli test face à Bryce Cotton, sextuple MVP de NBL !

« Ça parle de lui-même », explique ainsi Cole Anthony à propos de son futur adversaire. « C’est un gars qui pourrait clairement jouer en NBA. Mais il est venu ici, il a trouvé sa maison et il n’est jamais reparti. Maintenant que je suis ici, je comprends pourquoi. »

Absent des deux rencontres de Melbourne lors du « NBL Blitz » en raison d’une blessure, Cole Anthony est attendu pour le début de la saison régulière. Melbourne United affrontera Adelaide le 19 septembre, avec une première occasion de vérifier si l’Australie lui a effectivement permis de retrouver le plaisir de jouer.

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27:05 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 31:41 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 25:52 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22:26 43.5 33.8 82.6 0.8 3.0 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 2024-25 ORL 67 18:25 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 2.3 0.7 1.5 0.5 9.4 2025-26 MIL 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 2.1 0.6 1.9 0.3 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.