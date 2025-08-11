Orlando va vraiment manquer à Cole Anthony

Il y a près de deux mois, Cole Anthony apprenait une nouvelle bouleversante : son départ du Magic, qui a décidé de l'envoyer chez les Grizzlies, dans le cadre du transfert de Desmond Bane.

« Je me souviens quand mon agent m'a appelé… » raconte-t-il, avec désormais plus de recul. « Je me rappelle avoir parlé avec Jeff [Weltman, le président de la franchise, ndlr] et je me suis simplement dit : ‘Purée, c'est réel ?'. Je me souviens que toute cette semaine-là était folle. J'étais là-bas depuis cinq ans, sans avoir joué pour aucune autre équipe, en y étant drafté… C'est quelque chose de mitigé pour moi, c'est un sentiment doux-amer, et ça va me manquer. »

Dans la foulée, Cole Anthony a carrément été coupé par Memphis, lui permettant de s'engager du côté de Milwaukee, où il aura maintenant tout le loisir de s'exprimer à la mène, malgré Kevin Porter Jr. et Ryan Rollins, depuis le départ de Damian Lillard.

Une opportunité en or ?

« Je vois ça comme une superbe opportunité d'intégrer une autre équipe qui a l'habitude des playoffs et l'expérience d'un titre » se réjouit le joueur de 25 ans, retrouvant au passage Gary Harris, son ex-coéquipier à Orlando. « Les Bucks ont déjà gagné et je veux juste jouer, contribuer au mieux et faire tout mon possible pour l'équipe. Je veux faire partie de son succès. »

Cinq ans après son arrivée en NBA, en tant que 15e choix de la Draft 2020, Cole Anthony (12.5 points, 4.3 rebonds et 3.8 passes en carrière) va donc porter les couleurs d'une toute nouvelle franchise mais, revenir en Floride avec Milwaukee, ne sera pas si évident pour lui.

« Ce sera vraiment mitigé comme sentiment » admet le natif de Portland. « Je l'ai dit à plusieurs personnes, mais j'ai encore un peu l'impression d'être un joueur du Magic. Ça a été ma maison, mais je suis aussi super enthousiaste à l'idée de cette nouvelle opportunité à Milwaukee. Je suis extrêmement reconnaissant vis-à-vis de toute l'organisation des Bucks. »

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 32 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 26 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22 43.5 33.8 82.6 0.8 3.0 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 2024-25 ORL 67 18 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 2.3 0.7 1.5 0.5 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.