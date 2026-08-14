Pourquoi Cole Anthony file en Australie ?

Même s’il n’était pas le premier choix, Cole Anthony restait une option intéressante sur le marché cet été. Puis, il y a dix jours, surprise : il quitte la NBA et rejoint Melbourne en NBL. Un choix étonnant pour un joueur de seulement 26 ans, alors que l’Australie est surtout une route pour les très jeunes en recherche d’expérience ou les anciens qui n’ont plus leur place aux États-Unis.

Certes la carrière du fils de Greg Anthony a perdu son souffle du début, mais avec 12 points de moyenne en 355 matches et alors qu’il entre, théoriquement, dans ses meilleures années, ce choix interroge puisqu’il est inédit.

« Je mentirais si je disais ne pas être assez conscient de ça », réagit-il pour ESPN. « Oui, il n’y a pas de précédent de joueur qui est dans ses meilleures saisons, est un ancien premier tour de Draft, est dans la ligue depuis six ans et décide finalement de partir. Mais j’estime que c’est la meilleure voie pour mon développement, humainement et sportivement. »

N’ayant pas trouvé de point de chute en NBA, Cole Anthony a préféré aller en Australie. Pourquoi ? « C’est une ligue respectée où je peux venir et me frayer un chemin vers un retour en NBA », répond-il. « Ce n’est pas une question d’argent. Je suis assez chanceux dans ce domaine pour ne pas en faire un moteur de ma décision. »

Une étape pour mûrir et grandir

D’autres éléments ont pesé dans sa décision. « De plus, Joe Ingles est ici, le coach Jacob Chance revient de la NBA. Je peux m’appuyer là-dessus », ajoute l’ancien du Magic, ancien coéquipier de l’Australien à Orlando, tandis que son nouvel entraîneur a dirigé l’équipe de G-League des Spurs. « Tout bien considéré – mode de vie, pas de barrière de la langue, endroit où je voulais venir quand j’étais plus jeune – je suis impatient d’être ici. J’y pensais depuis un long moment. »

Cette saison en NBL doit ainsi servir de tremplin pour convaincre les franchises américaines de miser sur lui à l’avenir, tout en lui permettant de vivre une expérience bénéfique.

« Je dois encore mûrir », assume l’arrière. « Voilà pourquoi j’ai pensé que ce serait l’endroit idéal pour cela. Je vais tout de même m’amuser et profiter du beau temps, mais je veux franchir une nouvelle étape pour devenir un joueur de basket régulier. Je veux être capable d’enchaîner les bonnes, les solides performances. Je désire continuer de progresser. On n’arrivera jamais à la perfection, mais on peut s’en rapprocher. »

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27:05 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 31:41 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 25:52 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22:26 43.5 33.8 82.6 0.8 3.0 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 2024-25 ORL 67 18:25 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 2.3 0.7 1.5 0.5 9.4 2025-26 MIL 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 2.1 0.6 1.9 0.3 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google