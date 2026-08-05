Cole Anthony rejoint Joe Ingles à Melbourne

Après des saisons à montrer ses qualités offensives à Orlando, Cole Anthony s’était retrouvé à Milwaukee l’année passée. Sauf que les blessures et des performances assez discrètes expliquent sa saison modeste (6.7 points de moyenne), la moins aboutie de sa carrière. Surtout, transféré vers Phoenix, il sera coupé par les Suns sans jouer la moindre rencontre dans l’Arizona. Depuis, il n’a pas retrouvé de point de chute en NBA.

Si bien qu’il vient, à seulement 26 ans, de s’engager avec le Melbourne United, en Australie. « Je suis très impatient de commencer cette aventure », dit-il, lui qui arrivera dans sa nouvelle équipe d’ici quelques semaines.

Après 355 matches de saison régulière depuis 2020, Cole Anthony rejoint un ancien coéquipier d’Orlando en Australie : Joe Ingles, puisque l’ailier australien a effectué son retour en NLB cet été.

« C’est un scoreur d’élite, un gros compétiteur et il aura un énorme impact en NBL », affirme l’ancien joueur du Jazz en parlant du fils de Greg Anthony. « C’est un gars super, une sacrée personnalité et je pense que les fans de United vont l’adorer. »

You’re not going to want to miss this, Melbourne.

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