Joe Ingles officialise son retour à Melbourne

L’information avait déjà fuité depuis près d’un mois. Mais deux jours après l’élimination des Wolves par les Spurs en demi-finale de conférence, Joe Ingles a confirmé tirer un trait sur douze ans de carrière en NBA en affichant son enthousiasme à l’idée de retrouver la NBL, et Melbourne, la ville où il a débuté en pro il y a vingt ans.

Il s’est surtout dit toujours en forme après avoir joué seulement 267 minutes en saison régulière lors de ses deux dernières saisons aux Wolves, où il avait surtout un rôle de vétéran dans le vestiaire.

« D’un point de vue basket, cette opportunité m’a vraiment enthousiasmé. J’aime toujours la compétition, j’aime toujours ce sport, et je crois sincèrement pouvoir aider cette équipe à gagner », a-t-il ainsi déclaré. « J’ai toujours aimé jouer dans des environnements où l’esprit d’équipe prime, fondés sur la ténacité, la cohésion et le souci du détail, et je pense que Melbourne United incarne tout ça. »

L’expérience de l’international australien ne pourra être que bénéfique à une formation qui a terminé la saison dernière à la cinquième place de NBL. Le fait de retrouver Melbourne, où il avait lancé sa carrière professionnelle avec les South Dragons, aujourd’hui disparus, ajoute aussi une touche de nostalgie à son prochain défi.

Boucler la boucle

Joe Ingles va ainsi avoir l’occasion de boucler la boucle, avec l’ambition de ramener Melbourne United au sommet du basket australien, dans une ville où il avait déjà été sacré champion NBL en 2009 avec les South Dragons.

« À ce stade de ma carrière, ce ne sont plus les exploits individuels qui comptent. Ce qui compte, c’est l’impact, le leadership, aider un groupe à se souder et à poursuivre un objectif qui a du sens », a-t-il poursuivi. « J’ai observé la culture que Melbourne United a su instaurer au fil du temps, et c’est ce qui m’a particulièrement séduit. Le niveau d’exigence et le professionnalisme qui y règnent correspondent parfaitement à ma personnalité. Je suis impatient de me mettre au travail, de gagner le respect du groupe, de tisser des liens avec les supporters et, je l’espère, de contribuer à offrir un nouveau titre à Melbourne (…). Revenir là où ma carrière professionnelle a débuté il y a près de 20 ans est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis. Il s’est passé tant de choses depuis, mais Melbourne a toujours été comme un second chez-moi. Nous sommes vraiment ravis de renouer avec la communauté locale et d’être à nouveau plus proches de notre famille et de nos amis. Après tant d’années passées à l’étranger, ça compte beaucoup pour nous. »

À ses côtés, il va retrouver un autre monument du basket australien avec Chris Goulding, capitaine de l’équipe depuis près de dix ans, malgré un passage par le Paris Basketball. L’arrière international de 37 ans voit forcément l’arrivée de Joe Ingles d’un bon œil.

« Joe sera un excellent atout pour l’équipe. Sa lecture du jeu, son leadership et ses capacités au tir font de lui un excellent coéquipier et quelqu’un avec qui tout le monde adorera jouer », a glissé son futur coéquipier.

Place à un peu de repos, d’abord, le début de la saison 2026/27 étant prévu pour la mi-septembre.

Joe Ingles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTA 79 21:11 41.5 35.6 75.0 0.3 1.9 2.2 2.3 1.6 0.9 1.2 0.1 5.0 2015-16 UTA 81 15:19 42.6 38.6 72.2 0.2 1.6 1.9 1.2 1.2 0.7 0.8 0.0 4.2 2016-17 UTA 82 24:03 45.2 44.1 73.5 0.3 2.9 3.2 2.7 2.0 1.2 1.3 0.1 7.1 2017-18 UTA 82 31:27 46.7 44.0 79.5 0.3 3.9 4.2 4.8 2.2 1.1 1.9 0.2 11.5 2018-19 UTA 82 31:19 44.8 39.1 70.7 0.4 3.6 4.0 5.7 2.2 1.2 2.4 0.2 12.1 2019-20 UTA 72 29:41 44.5 39.9 78.7 0.4 3.5 3.9 5.2 2.1 0.9 2.0 0.2 9.8 2020-21 UTA 67 27:52 48.9 45.1 84.4 0.4 3.2 3.6 4.7 1.8 0.7 1.7 0.2 12.1 2021-22 UTA 45 24:56 40.4 34.7 77.3 0.3 2.6 2.9 3.5 1.8 0.5 1.0 0.1 7.2 2022-23 MIL 46 22:42 43.5 40.9 85.7 0.3 2.5 2.8 3.3 1.6 0.7 1.2 0.1 6.9 2023-24 ORL 68 17:11 43.6 43.5 82.4 0.3 1.8 2.1 3.0 1.3 0.6 1.0 0.1 4.4 2024-25 MIN 19 6:00 26.1 20.0 0.1 0.5 0.6 1.2 0.6 0.1 0.5 0.0 0.8 2025-26 MIN 27 5:40 59.3 43.8 100.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.3 0.5 0.1 1.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.