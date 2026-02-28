Cole Anthony prend la porte à Phoenix

Cole Anthony n’aura pas eu sa chance à Phoenix. Lâché par Milwaukee lors de la »trade deadline« dans un échange impliquant également les Bulls, l’arrière de 25 ans n’entrait pas dans les plans de la franchise de l’Arizona et n’a pas disputé le moindre match. Les Suns l’ont finalement coupé hier pour lui permettre de s’engager potentiellement avec un prétendant pour les playoffs.

Drafté en 15e position par le Magic lors de la Draft 2020, il avait fait partie du deal qui avait permis la venue de Desmond Bane en Floride avant d’être coupé par les Grizzlies. Il s’était engagé quatre jours plus tard sur un contrat d’un an avec les Bucks, où la greffe n’a pas vraiment pris.

A Phoenix, malgré les récentes blessures de Devin Booker (hanche), Dillon Brooks (main), Jordan Goodwin (mollet) et Haywood Highsmith (genou), Cole Anthony n’aura pas eu la chance de se montrer. A voir si une autre équipe en manque de profil en son genre pourra le relancer sur cette fin de saison…

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27:05 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 31:41 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 25:52 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22:26 43.5 33.8 82.6 0.8 3.0 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 2024-25 ORL 67 18:25 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 2.3 0.7 1.5 0.5 9.4 2025-26 MIL 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 2.1 0.6 1.9 0.3 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.