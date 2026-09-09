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Les Sixers vont tester l’unique double champion NBA en titre

Publié le 9/09/2026 à 6:58 Twitter Facebook

À Oklahoma City et New York, Dillon Jones a terminé champion en 2025 et en 2026, pour ses deux premières saisons en NBA !

Dillon Jones

Après LeBron James, Jaylen Brown, Kentavious Caldwell-Pope et Ariel Hukporti, un autre champion NBA va essayer d’intégrer l’effectif des Sixers. Et il s’agit, en l’occurrence, d’un double champion NBA en titre !

En effet, le « porte-bonheur » Dillon Jones a remporté les deux derniers titres, avec le Thunder puis avec les Knicks, et le voilà maintenant invité au « training camp » de Philadelphie, avec un contrat de type « Exhibit 10 ».

ESPN rappelle que les camps d’entraînement commenceront à la fin du mois de septembre et Dillon Jones, 25 ans dans un mois, devra alors composer avec la concurrence de Tacko Fall, Jameer Nelson Jr., Saint Thomas ou encore Duke Miles. En jeu ? Sans doute un « two-way contract », puisque les Sixers en ont un dernier à attribuer.

C’est d’ailleurs le type de contrat que possédait Dillon Jones à New York la saison dernière. Signé en janvier, mais très peu utilisé en NBA (sept matchs), le 26e choix de la Draft 2024 s’était davantage montré un an plus tôt à Oklahoma City (54 matchs), dans son année rookie. En G-League, l’ailier a en revanche fait meilleure impression avec quasiment 15 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne depuis deux ans.

Dillon Jones Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 OKC 54 10:12 38.3 25.4 60.7 0.6 1.7 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 2.5
2025-26 NY 7 5:34 22.2 20.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.6 0.9 0.4 0.0 0.0 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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