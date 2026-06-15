Dillon Jones, deux saisons NBA et déjà deux bagues

Avant la Draft 2024, pour se présenter et s’imaginer sur les parquets NBA, Dillon Jones se comparait à un joueur bien particulier. « C’est difficile de trouver une meilleure comparaison pour moi que Josh Hart », disait-il, en ajoutant que le joueur des Knicks était « un sacré joueur à Villanova ».

Autre comparaison évoquée par l’ancien de Weber State ? Le meneur des Knicks, puisqu’il se voyait comme « une deuxième option à la création, comme Jalen Brunson l’était à Dallas ou Tyus Jones à Memphis. Ce ne sont pas des grands athlètes mais ils contrôlent le jeu avec leur intelligence. Je peux m’imaginer ainsi, en étant plus grand ».

Il se trouve que samedi soir, Dillon Jones a remporté le titre NBA en compagnie de Josh Hart et Jalen Brunson, avec les Knicks, mais sans jouer un seul match de playoffs. C’est son deuxième titre de suite, en deux saisons : il était déjà de l’aventure victorieuse de 2025 avec le Thunder !

Pour rappel, drafté par les Wizards en 2024, il avait été échangé vers New York, qui avait ensuite décidé de l’inclure dans un transfert avec le Thunder. Il passe donc la saison 2024/25 à Oklahoma City, jouant 54 matches de saison régulière et 10 de playoffs. Mais avec très peu de minutes à chaque fois.

Sur les traces de Patrick McCaw ?

L’été dernier, avec sa bague au doigt, le Thunder le transfère vers Washington. Retour à la case départ donc, avant d’être coupé. Les Knicks le signent alors en « two-way contract » en janvier et il termine la saison à New York, avec 7 matches au compteur et 39 minutes au total.

Remporter deux titres lors de ses deux premières saisons, ce n’est pas banal. Dans l’histoire récente, on pense évidemment à Sam Cassell avec Houston (1994 et 1995), ou encore Patrick McCaw, qui avait fait encore plus fort : trois saisons en NBA, trois titres, avec deux équipes différentes. D’abord à Golden State en 2017 et 2018, puis à Toronto en 2019, en jouant lui aussi très peu, contrairement à Sam Cassell, utile dans le doublé des Rockets.

Avant Patrick McCaw, seuls Scott Williams avec les Bulls (1991-1993), Devean George avec les Lakers (2000-2002) et cinq joueurs des Celtics, dont KC Jones, dans les années 1960, avaient réussi le triplé dès les trois premières saisons de leur carrière. L’ancien des Warriors reste le seul joueur de l’histoire à l’avoir fait en changeant d’équipe. En cas de nouveau titre en 2027, Dillon Jones pourrait ainsi le rejoindre.

Dillon Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 54 10:12 38.3 25.4 60.7 0.6 1.7 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 2.5 2025-26 NY 7 5:34 22.2 20.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.6 0.9 0.4 0.0 0.0 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.