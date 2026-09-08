Breanna Stewart : « Je voulais montrer l’exemple »

Dans un match sans enjeu face à la Tchéquie, Team USA a retrouvé des couleurs après être passée tout près de la défaite face à l’Italie. Un revers qui aurait été le premier de Breanna Stewart en Coupe du monde.

Désireuse de rapidement tourner la page, l’intérieure du Liberty a pris les choses en main ce lundi pour placer les États-Unis sur de bons rails face à des Tchèques déjà éliminées. Auteure de 11 points dans le premier quart-temps, elle a montré la voie avant d’impliquer ses coéquipières et de terminer avec une ligne statistique très complète : 19 points, 7 rebonds et 6 passes.

À quel moment avez-vous retrouvé votre rythme et réussi à lancer votre match ?

Je pense que nous avons vraiment assumé ce qui s’était passé hier et que nous voulions nous assurer que tout le monde comprenne qu’aujourd’hui était un nouveau jour. Nous avions l’occasion d’avoir un véritable impact sur le match de différentes manières. C’était notre dernière occasion d’apprendre avant de passer à la suite, donc nous voulions en profiter à fond.

Était-ce difficile de gérer le match d’hier ? Comment avez-vous digéré ce qui s’était passé ?

Non, j’ai disputé énormément de matchs avec Team USA. Je sais que vous êtes habitués à voir certaines choses de notre part, mais nous avons énormément de respect pour nos adversaires, et l’Italie nous a vraiment posé des difficultés. Évidemment, nous n’arrivions à rentrer aucun tir dimanche soir, mais il fallait tourner la page. Nous avons regardé la vidéo du match ce matin, puis nous nous sommes préparées pour ce qui nous attendait aujourd’hui.

Vous avez beaucoup assumé votre rôle de leader aujourd’hui. Comment vous êtes-vous préparée pour ce match ?

Je voulais simplement faire mieux, montrer l’exemple, pas seulement à travers les statistiques, mais aussi dans ma manière de communiquer avec mes coéquipières. C’est un grand moment pour nous toutes et nous devons en profiter pleinement. Mais ce qui fait notre différence, ce sont les douze joueuses que nous avons. Nous ne pouvons pas accomplir quelque chose de spécial si nous ne le faisons pas ensemble.

Vous avez donné le ton très tôt, avec 11 points dans le premier quart-temps. Était-ce une volonté de votre part de porter votre équipe ?

Eh bien, je savais qu’il fallait que je finisse par mettre le ballon dans le panier. Enfin, quand même ! Il fallait que ça rentre un jour. [Rires] Mais c’est surtout dans ma manière de courir. J’essayais de partir très vite, de sprinter en transition et de mettre de la pression sous le cercle.

Dans l’ensemble, je trouve que nous avons fait du très bon travail collectivement. Nous avons identifié les espaces dans lesquels nous n’avions pas couru hier soir et nous les avons beaucoup mieux exploités aujourd’hui.

Napheesa Collier a elle aussi réalisé son meilleur match du Mondial jusqu’ici…

Oui, Fee et moi avons vraiment pris nos responsabilités pour nous assurer de donner le ton dans le secteur intérieur. Nous avions parfois tendance à courir dans les mêmes zones, mais aujourd’hui, je trouve que nous avons beaucoup mieux réussi à nous laisser mutuellement de l’espace pour nous exprimer.

Dans quels domaines cette équipe peut-elle encore progresser dans sa quête de la médaille d’or ?

Dans beaucoup de domaines. Défensivement, nous voulons notamment disposer de quelques options supplémentaires, avec différentes manières de défendre sur les écrans porteurs, et continuer à apprendre à jouer ensemble. Cela va donc nous faire du bien d’avoir une véritable séance d’entraînement avant notre prochain match. Évidemment, nous allons aussi nous adapter en fonction de notre adversaire.

Vous venez d’égaler la deuxième plus longue série de victoires de l’histoire de la Coupe du monde, avec 23 succès consécutifs. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

Écoutez, c’est un honneur pour moi de jouer avec Team USA, de participer à ma quatrième Coupe du monde et de vivre cette expérience. Je ne voudrais être nulle part ailleurs, donc c’est vraiment formidable.

Mais énormément de joueuses ont porté ce maillot avant moi, et Team USA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans elles.

Propos recueillis à Berlin