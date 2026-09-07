Impitoyable, Team USA se rassure contre la Tchéquie

Passée tout proche de la correctionnelle ce dimanche face à l’Italie (52-55), Team USA avait besoin de reprendre confiance avant d’entamer la phase à élimination directe. Le dernier match de poule, sans enjeu face à une Tchéquie déjà éliminée, avait l’allure d’une parfaite occasion de se remettre dedans.

Dès l’entre-deux, les États-Unis étaient survoltés. Discrètes ce dimanche, Breanna Stewart a lancé ses compatriotes à 3-points, avant que Napheesa Collier ne s’impose par deux fois dans la peinture. Eliska Joklova (7 points dans le premier quart) a un temps maintenu la Tchéquie en vie (16-11), mais cela fût de courte durée.

Un monde d’écart

Déterminée à laver le début d’affront subi il y a 24 heures, la sélection américaine a tout de suite remis un coup d’accélérateur. Avec Stewart en première ligne (11 unités lors du premier quart), elles ont creusé l’écart sur la fin de la période (29-15). Trop esseulée, Joklova n’as pas pu tenir tête bien longtemps face à l’armada à la disposition de Kara Lawson.

Napheesa Collier a elle aussi conservé son rythme du début de rencontre (12 points à la pause), Jackie Young a réussi des tirs de très haut niveau (10 unités après 20 minutes), et Paige Bueckers a réalisé un très joli passage (6 points à la mi-temps).

En alerte triple-double à la mi-temps (13 points, 6 passes, 6 rebonds), «Stewie» a de nouveau lancé les hostilités en deuxième mi-temps (59-33). Et heureusement, car aucune joueuse de Team USA n’a scoré sur les 4 premières minutes de la période. Symbole d’un second acte dans lequel les quadruples championnes du monde en titre ont pataugé.

Du moins, avant que la nouvelle génération ne fasse son retour sur le parquet. Kiki Iriafen et Aliyah Boston ont apporté de la dureté à l’intérieur sur leur courte période passée sur le parquet, tandis que le trio Clark – Bueckers – Citron a redynamisé les lignes arrières. L’occasion pour les deux arrières de se montrer dans une fin de match dénuée de suspens pour une victoire finale 105-64. Un scénario qui risque de se répéter pour Team USA, qui affrontera la Hongrie ou le Japon en quart de finale de la compétition.