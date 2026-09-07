Bronny James espère enfin trouver sa place chez les Lakers

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, Bronny James est encore un joueur des Lakers à l’approche du « training camp ». Papa LeBron a beau être parti à Philadelphie, le fiston ne l’a pas suivi et il est resté en Californie.

Sa troisième année en NBA sera cruciale puisque, l’été prochain, les dirigeants de Los Angeles devront décider s’ils activent ou non leur option pour la saison 2027/28. Malgré sa bonne attitude, Bronny James devra donc montrer davantage après deux premières saisons discrètes, conclues à 2,7 points et 1,1 passe de moyenne en 69 matchs.

Pendant l’intersaison, le 55e choix de la Draft 2024 a ainsi travaillé pour devenir le complément le plus utile possible de Luka Doncic et Austin Reaves dans le « backcourt » des Lakers.

« J’essaie de progresser un peu partout. Mais je joue toujours avec Luka [Doncic] et [Austin Reaves], donc je vais jouer sans ballon », a-t-il résumé pour ESPN. « Lorsqu’il le faudra, je devrai être capable de rentrer mes tirs et de créer pour les autres. Mais j’ai la sensation d’avoir fait du bon travail à ce niveau cet été. »

Une carte à jouer dans la rotation ?

À bientôt 22 ans, Bronny James ne partira évidemment pas favori dans l’esprit de JJ Redick au moment de composer sa rotation. Mais grâce à sa défense et à ses progrès dans le tir extérieur, il espère pouvoir grappiller des minutes dans un secteur pourtant bien fourni, avec Collin Sexton, Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Jaden Hardy ou encore Cameron Carr qui vont se battre pour des minutes.

« J’ai le sentiment de pouvoir être un porteur de balle secondaire derrière Luka et Austin, et de pouvoir initier n’importe quelle attaque. Que ce soit sur du catch-and-shoot, du pick-and-roll ou ce genre de choses. Je cherche vraiment à devenir un joueur complet et, peu importe ce qu’on attend de moi, je serai prêt », a-t-il assuré.

Depuis deux ans, Bronny James a surtout pu montrer ses progrès en G-League. Après une première saison prometteuse à 18,6 points, 4,4 rebonds et 4,6 passes de moyenne, sa production a baissé lors de sa deuxième campagne, avec 13,8 points, 3,2 rebonds et 4,0 passes. Mais sur un temps de jeu plus faible et avec plus d’efficacité.

Des passages à l’étage inférieur qui lui ont permis d’accumuler les responsabilités et de gagner en confiance. Reste désormais à transformer ces progrès en minutes NBA, dans une équipe des Lakers où la concurrence sera relevée.

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 6:42 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3 2025-26 LAL 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.7 0.5 0.6 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.