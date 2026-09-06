Jeanie Buss a encore une (petite) chance de rester à la tête des Lakers

La famille Buss n’en a toujours pas terminé avec les Lakers. Depuis que cinq des six enfants de Jerry Buss ont décidé de vendre les 17,8% encore détenus par le « Buss Family Trust », Jeanie Buss multiplie les recours pour empêcher l’opération et conserver son statut de « governor » de la franchise.

Après avoir attaqué ses frères et sa sœur en justice, l’actuelle dirigeante des Lakers a obtenu un peu de répit. Selon Hoops Rumors, la prochaine audience devant la Cour supérieure de Los Angeles, initialement programmée en novembre, a été repoussée au 8 décembre.

L’enjeu dépasse la simple conservation de quelques actions. Pour représenter les Lakers au « Board of Governors » de la NBA et rester officiellement à la tête de la franchise, Jeanie Buss doit contrôler au moins 15% du capital.

Or, si ses frères et sa sœur parviennent à vendre les 17,8% détenus collectivement par la famille à Josh Kushner et Bob Iger, elle perdrait automatiquement ce statut.

Des alliés qui ne peuvent pas vraiment l’aider

Jeanie Buss dispose néanmoins de soutiens. Les deux autres actionnaires minoritaires historiques, Patrick Soon-Shiong et Ed Roski Jr, sont favorables à son maintien à la tête des Lakers.

Mais Patrick Soon-Shiong a déjà fait savoir qu’il n’avait aucune intention de vendre ses 4%. Une mauvaise nouvelle pour Jeanie Buss puisque ces parts auraient pu l’aider à atteindre le seuil nécessaire des 15%.

Elle devrait donc trouver un autre montage lui permettant de récupérer suffisamment d’actions, notamment auprès des futurs propriétaires de la franchise. Une hypothèse qui paraît d’autant plus compliquée que Josh Kushner doit devenir le nouvel actionnaire majoritaire une fois la vente finalisée. Bob Iger devrait, lui, être fortement impliqué dans la gestion quotidienne des Lakers sans toutefois en être le « governor ».

Après avoir dirigé la franchise depuis la mort de son père en 2013, Jeanie Buss joue donc désormais sa dernière carte devant les tribunaux. Une guerre familiale qui attriste déjà plusieurs anciennes gloires des Lakers et qui pourrait définitivement couper le dernier lien entre la mythique franchise et la famille de Jerry Buss.