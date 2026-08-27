Ventes des Lakers : Jeanie Buss attaque ses frères et sa sœur en justice

La famille Buss n’en a visiblement pas terminé avec ses déchirements autour des Lakers. Une semaine après le vote de cinq des six enfants de Jerry Buss en faveur de la vente des dernières parts détenues par la holding familiale, Jeanie Buss a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.

Selon ESPN, l’actuelle dirigeante des Lakers a déposé mercredi une requête devant la Cour supérieure de Los Angeles afin de faire annuler le vote autorisant la cession des 17,8% de la franchise encore détenus par la famille.

Au-delà de l’intérêt financier de conserver une participation dans une franchise dont la valeur ne cesse d’augmenter, Jeanie Buss s’appuie surtout sur une décision de justice datant de 2017. Celle-ci impose aux co-administrateurs du trust familial de prendre toutes les mesures raisonnables pour que Jeanie Buss soit nommée et reste à la table des gouverneurs de la Grande Ligue.

Or, pour conserver ce statut auprès de la NBA et siéger au Board of Governors, elle doit contrôler au moins 15% de la franchise. La vente des 17,8% restants ferait donc automatiquement tomber ce mécanisme.

Jeanie Buss veut écarter Janie et Joey

L’enjeu financier est évidemment colossal puisque les parts concernées doivent être cédées dans le cadre de la transaction entre Mark Walter, devenu propriétaire majoritaire des Lakers l’an dernier, et un groupe emmené par Josh Kushner et Bob Iger. L’opération valorise la franchise à 12,5 milliards de dollars.

Mais Jeanie Buss va beaucoup plus loin qu’une simple contestation du vote. Dans sa requête de 97 pages, elle demande également le retrait de sa sœur Janie et de son frère Joey Buss de leurs fonctions de co-administrateurs de la holding familiale, les accusant notamment d’avoir manqué à leurs obligations fiduciaires. Elle réclame également qu’ils soient reconnus coupables d’outrage au tribunal pour avoir contrevenu à la décision de 2017.

Ses trois autres frères, Johnny, Jim et Jesse Buss, sont eux accusés d’avoir aidé et encouragé cette manœuvre.

De leur côté, les cinq frères et sœur de Jeanie Buss considèrent qu’une majorité de quatre enfants sur six et de deux des trois co-administrateurs suffit pour autoriser la vente des actions détenues par la famille.

« Jeanie n’a jamais accepté la moindre vente »

Le camp de Jeanie Buss conteste cette interprétation et estime au contraire que l’accord de 2017 interdit aux administrateurs de prendre une décision qui lui ferait perdre son statut auprès de la NBA. Il dénonce également une manœuvre destinée à la placer devant le fait accompli.

« Jeanie n’a jamais accepté la moindre vente, n’a jamais été consultée et n’en a même jamais été informée », affirme ainsi la requête, qui accuse ses frères et sœur de comportement « sournois ».

Jeanie Buss peut par ailleurs compter sur le soutien de deux autres actionnaires minoritaires des Lakers, Patrick Soon-Shiong et Ed Roski, qui ont eux aussi choisi de conserver leurs participations.

Près de dix ans après une première bataille judiciaire qui avait permis à Jeanie Buss d’asseoir son contrôle sur les Lakers face à certains de ses frères, la succession de Jerry Buss provoque donc un nouveau règlement de comptes devant les tribunaux. Avec, cette fois, les dernières parts de la famille dans la franchise au cœur de la bataille.