Actionnaire minoritaire des Lakers, Patrick Soon-Shiong ne vend pas ses parts

Pendant que Jeanie Buss est en conflit avec sa famille, pour vendre ou non les 17.8% des Lakers que le « Buss Family Trust » possède, Patrick Soon-Shiong, lui, a pris sa décision : il ne vendra pas ses parts. Mais qui est-ce ?

Ce chirurgien et homme d’affaires de 74 ans, dont la fortune est estimée à 15 milliards de dollars, est propriétaire de 4% de la franchise californienne, qu’il a achetés à Magic Johnson en 2010.

« Patrick Soon-Shiong n’a absolument pas l’intention de vendre sa participation minoritaire dans les Lakers », annonce l’avocat de la famille Soon-Shiong à ESPN. « Bob Iger et Josh Kushner sont de bons amis et on se joindra à eux en tant que partenaires solidaires, actifs et engagés dès qu’ils auront finalisé la transaction avec Mark Walter. »

Cela peut sembler anecdotique mais ce refus de vendre pourrait avoir de lourdes conséquences pour Jeanie Buss. Pour rappel, elle ne veut pas vendre ses parts tandis que ses frères et sa sœur sont prêts à les céder. La fille de Jerry Buss a une volonté claire : rester à la tête des Lakers. Sauf que lâcher les 17.8%, c’est abandonner ce statut. Et si les autres vendaient et que, elle, gardait ses billes, ce qui semble être une piste envisagée, d’après The Athletic ?

Jeanie Buss se retrouverait alors avec moins de 3% des Lakers. Pour rester « governor », il lui faudra au moins 15%. C’est là que le refus de Patrick Soon-Shiong joue un rôle. Cela fait 4% qui ne sont pas disponibles. Il faudra alors se tourner vers un autre actionnaire minoritaire, comme Ed Roski Jr., détenteur de presque 3%, et également espérer un geste de Bob Iger et Josh Kushner (qui ont acheté 65%), pour lâcher quelques parts.