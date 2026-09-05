Des tribus amérindiennes au coeur d’un projet de création de franchise à Seattle

Bien moins médiatique que celui de Las Vegas, le dossier de création d’une franchise à Seattle commence lui aussi à se préciser. Samantha Holloway, propriétaire majoritaire du Kraken en NHL et jusque-là seule candidate connue, a désormais de la concurrence.

BlackSun Private Equity, société basée à New York, a déposé en août une offre pour obtenir une éventuelle franchise à Seattle. Surtout, elle travaille avec les tribus Tulalip afin de construire une nouvelle salle sur des terres leur appartenant, près de Marysville, à environ 55 kilomètres au nord de Seattle. Une association confirmée par Nick Rathod, responsable de la stratégie et de la communication de BlackSun.

Une salle loin du centre-ville

C’est évidemment la principale originalité, mais aussi la principale faiblesse du projet. Alors que Samantha Holloway pourrait s’appuyer sur l’actuelle Climate Pledge Arena, située à proximité immédiate du centre-ville, BlackSun veut partir d’une feuille blanche.

La société envisage non seulement une nouvelle salle, mais également tout un quartier consacré aux loisirs et au divertissement. En attendant la construction de ce complexe, la future franchise pourrait toutefois débuter à la Climate Pledge Arena avant de déménager vers son enceinte définitive.

Le problème reste géographique. Marysville se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord de Seattle et, aux heures de pointe, le trajet depuis le centre-ville peut facilement dépasser une heure. La situation serait encore plus compliquée pour les supporters habitant au sud de l’agglomération.

BlackSun assure avoir conscience de cet obstacle et travaille déjà sur différentes solutions : amélioration des accès routiers, transports en commun, navettes spécifiques les soirs de match ou encore parkings-relais.

« Nous n’allons pas demander aux gens de faire 41 fois ce trajet sans avoir un véritable plan de mobilité », explique Nick Rathod, qui veut faire du site une véritable destination dépassant largement le cadre de la salle de basket.

BlackSun assure pouvoir réunir 8,1 milliards de dollars

BlackSun met également en avant son association avec les tribus Tulalip et son souhait d’ancrer durablement la future franchise dans la région. Un sujet forcément sensible à Seattle puisque les SuperSonics avaient quitté la ville en 2008 pour devenir le Thunder d’Oklahoma City.

« Nous voulons que l’équipe reste pour toujours dans cette communauté », assure Nick Rathod. L’objectif affiché est notamment d’éviter qu’une franchise puisse à nouveau quitter Seattle, alors que la question de la salle avait constitué l’un des principaux points de friction avant le départ des Sonics.

Reste la question financière. Atonn Muhammad, le patron de BlackSun, assure que son groupe est capable de réunir assez d’investisseurs pour monter une offre pouvant atteindre 8,1 milliards de dollars afin d’obtenir la franchise.

En face, Samantha Holloway conserve néanmoins un avantage de taille. Sa structure, One Roof Sports and Entertainment, possède la majorité du Kraken et contrôle une participation dans la Climate Pledge Arena. Une enceinte moderne, située au cœur de Seattle et déjà capable d’accueillir une équipe NBA sans nécessiter une nouvelle salle.