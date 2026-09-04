LaMelo Ball déjà omniprésent à Minnesota

Le training camp approche à Minnesota. La majorité des joueurs est attendue dans les Twin Cities dès mardi, trois semaines avant le début officiel du camp, et Matt Lloyd est impatient de découvrir le visage de ses nouveaux Wolves.

« C’est une période excitante. À partir de mardi, nous allons commencer à voir les résultats de tout le travail effectué pendant l’intersaison », explique ainsi le GM.

L’une des principales curiosités sera évidemment LaMelo Ball. Avant de boucler le transfert, les Wolves avaient multiplié les renseignements sur le meneur et le bras droit de Tim Connelly assure avoir constamment reçu les mêmes échos sur son sérieux. Depuis son arrivée, LaMelo Ball ne fait que les confirmer.

« Depuis que nous l’avons récupéré, il passe 90% de ses journées ici », raconte le dirigeant. « C’est un gros bosseur, extrêmement concentré, et il crée une atmosphère pleine d’énergie positive. »

Anthony Edwards prend les commandes

Pour faciliter son intégration, LaMelo Ball peut notamment compter sur Anthony Edwards. Le quadruple All-Star lui a ouvert les portes de sa maison et a également pris part, avec Rudy Gobert, à l’organisation d’un séjour à Paris. Des initiatives qui n’ont pas été demandées par les dirigeants et qui témoignent, selon Matt Lloyd, de l’évolution naturelle de « Ant » comme leader.

« Personne ne lui a demandé de faire ça. C’est simplement lui qui assume de plus en plus les responsabilités liées au leadership. »

LaMelo Ball n’est d’ailleurs pas le seul nouveau visage que Minnesota va devoir intégrer. Les Wolves ont également récupéré Cody Williams dans un échange. Ancien 10e choix de la Draft 2024, le frère de Jalen avait notamment séduit la franchise par sa fin de saison et sa capacité à défendre sur plusieurs postes.

« S’il a été choisi en 10e position de la Draft, ce n’était pas pour rien », rappelle Lloyd. « Nous allons pouvoir l’observer dès mardi, puis pendant la présaison, afin de voir quel rôle il peut endosser. »

Enfin, les Wolves devront patienter avec Donte DiVincenzo, toujours en rééducation après sa rupture du tendon d’Achille. Matt Lloyd refuse pour l’instant d’avancer la moindre date de retour, mais souligne l’investissement quotidien de l’arrière dans sa rééducation.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.