À peine retraité, Russell Westbrook devient cofondateur de Project B

À peine les chaussures rangées, Russell Westbrook a déjà trouvé de quoi bien occuper ses journées. Retraité depuis le 12 août dernier, après 18 saisons en NBA, le meneur de 37 ans rejoint Project B en tant que cofondateur et « Chief Strategy Officer », soit directeur de la stratégie.

D’après The Athletic, « Russ » va également prendre une participation au capital et intégrer le conseil d’administration de cette nouvelle ligue internationale. Il doit notamment participer à l’élaboration de la stratégie basket, à la vision à long terme du projet et à la recherche de nouveaux partenariats.

« À chaque étape de ma carrière, ce qui comptait le plus pour moi était de m’assurer que tout le monde ait une place à la table », explique le recordman NBA des triple-doubles. « Avec Project B, nous voulons bousculer les normes et proposer une nouvelle vision à l’intersection du sport de haut niveau, de la culture et du divertissement. Nous repensons l’expérience avec des joueurs qui ne sont pas seulement des moteurs essentiels de la valeur créée, mais aussi des actionnaires et des décideurs. »

Les joueurs au capital

C’est justement l’une des grandes promesses de Project B. La ligue veut permettre aux joueurs et joueuses de participer directement à sa création de valeur, au lieu de se contenter de salaires.

« Le sport est devenu une immense classe d’actifs à l’échelle mondiale », expliquait son cofondateur Grady Burnett à The Athletic. « Pour l’immense majorité, les joueurs n’ont pas participé à cette économie. […] Nous pensons qu’il est vraiment important de commencer par l’équité. »

Project B s’est d’abord fait connaître en attirant plusieurs stars de WNBA, dont Nneka Ogwumike, Alyssa Thomas, Jonquel Jones ou encore Jewell Loyd. Alana Beard est chargée de la branche féminine, tandis que l’ancien joueur et dirigeant NBA Landry Fields pilote la branche masculine. Le projet travaille également avec Maverick Carter, proche associé de LeBron James.

Prévu pour janvier 2027, le circuit doit passer par plusieurs villes d’Asie, d’Europe mais également du continent américain, avec des rencontres diffusées sur YouTube. Pour Russell Westbrook, MVP en 2017, neuf fois All-Star et auteur de 209 triple-doubles en NBA, il s’agit de la première grande étape de son après-carrière.