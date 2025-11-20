Jewell Loyd rejoint Nneka Ogwumike et Alyssa Thomas dans le « Project B »

Après Jonquel Jones, c’est au tour de Jewell Loyd de s’engager dans le « Project B », la nouvelle ligue féminine qui doit voir le jour entre l’Europe et l’Asie en novembre 2026. Double championne olympique et fraîchement titrée avec les Las Vegas Aces, l’arrière a annoncé sa décision mardi sur les réseaux sociaux.

Remplaçante pour la première fois de sa carrière cette saison, Jewell Loyd a tout de même contribué au troisième titre des Aces en quatre ans. Et à 32 ans, elle compte désormais trois bagues WNBA.

« Chaque pas en avant dans ce jeu est un investissement dans ce qui est possible. Je crois en la direction que prend le basket féminin et l’élan mondial est réel », a-t-elle ainsi expliqué. « Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée d’aider à façonner la suite, pour la prochaine génération. »

Un sérieux rival pour Unrivaled

Comme Jonquel Jones avant elle, Jewell Loyd ne rejoint toutefois pas seulement le « Project B » pour pur amour du jeu car les salaires annoncés par cette nouvelle ligue s’annoncent extrêmement élevés. Une façon d’attirer l’élite mondiale, au moment où la WNBA et le syndicat des joueuses renégocient leur convention collective…

« Jonquel et Jewell représentent les principes de base du Project B : les meilleurs talents, un impact mondial et du leadership au-delà du terrain », résume Alana Beard, la présidente de la ligue. Elles rejoignent par ailleurs Nneka Ogwumike et Alyssa Thomas parmi les premières têtes d’affiche de ce championnat.

Le « Project B » comptera 66 joueuses réparties dans six équipes, avec une saison programmée de novembre 2026 à avril 2027, sans chevauchement avec le calendrier WNBA. Reste une bataille à distance avec Unrivaled, l’autre ligue alternative, dont les dates se superposeront à celles de Project B et qui promet elle aussi des salaires élevés.