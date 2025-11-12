Alyssa Thomas rejoint Nneka Ogwumike dans le « Project B »

Le « Project B » est une nouvelle ligue de basket qui devrait voir le jour à partir de novembre 2026 et elle a déjà annoncé que plusieurs stars de la WNBA avaient donné leur accord pour jouer dans cette compétition. La première joueuse dévoilée fut Nneka Ogwumike et elle est rejointe par la star du Phoenix Mercury, Alyssa Thomas.

« Alyssa Thomas est le genre de joueuse et de personne autour de laquelle on construit une équipe », s’est réjouie la présidente des opérations basket de « Project B », Alana Beard. « Son leadership, sa compétitivité et son professionnalisme motivent tous ceux qui sont autour d’elle. En étant l’une des joueuses les plus respectées de la planète, elle incarne la nouvelle ère de collaboration entre les joueuses et les compétitions mondiales. »

C’est au travers d’une courte vidéo sur les réseaux sociaux qu’Alyssa Thomas a dévoilé qu’elle rejoignait cette nouvelle Ligue au format particulier.

Alyssa Thomas de retour en Europe

Contrairement à la ligue Unrivaled qui reprend le fonctionnement d’un championnat standard, le « Project B » optera, comme le golf ou le tennis, pour un circuit dans des villes d’Europe, d'Amérique Latine et d’Asie.

Alyssa Thomas aura donc l’occasion de revenir jouer en Europe, un continent qu’elle a connu lors de ses cinq saisons passées au sein du club tchèque de l’USK Praha entre 2018 et 2023, ce qui lui a permis d’être élue deux fois Défenseure de l’Année en Euroleague, en 2020 et 2023.

Pour attirer des joueuses, le « Project B » proposerait des salaires supérieurs à ceux de la WNBA, qui essaye de son côté toujours de négocier sa nouvelle convention collective, mais aussi ceux d’Unrivaled, la ligue de 3×3 mise en place par Napheesa Collier et Breanna Stewart. Une ligue qui connaîtra sa deuxième édition à partir de janvier prochain et comptera également dans ses rangs… Alyssa Thomas, actuellement âgée de 33 ans.