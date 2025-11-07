Dans la ligue Unrivaled, Dominique Malonga va jouer avec Paige Bueckers

Ce mercredi avait lieu la Draft interne de la ligue Unrivaled, le championnat de 3×3 co-fondé par Breanna Stewart et Napheesa Collier dont la seconde édition débutera en janvier prochain.

Pour cette nouvelle saison, Unrivaled a créé deux nouvelles franchises, le Breeze et le Hive. La ligue fera aussi un arrêt à Philadelphie, le 30 janvier prochain pour y organiser deux matchs. Dans le courant du mois de novembre, les quatre équipes présentes lors de ce déplacement seront annoncées au même moment que la révélation du calendrier. Un événement qui marquera le retour du basket féminin professionnel dans la Cité de l’amour fraternel, ce qui n’est pas arrivé depuis 1998.

Dominique Malonga avec Paige Bueckers et Cameron Brink

Pour sa première saison, le Breeze accueille Dominique Malonga et Paige Bueckers, qui disputeront également leur première campagne chez Unrivaled. La Française avait notamment rompu son contrat avec le Fenerbahçe pour pouvoir rejoindre la ligue de 3×3. Au Breeze, elle retrouvera également son ancienne entraîneuse, Noelle Quinn, qu’elle a côtoyée lors de son année rookie au Storm.

La composition de l’équipe :

Paige Bueckers

Dominique Malonga

Rickea Jackson

Aari McDonald

Kate Martin

Cameron Brink

Coach : Noelle Quinn

Kelsey Mitchell pour porter le Hive

Après des playoffs sensationnels avec le Fever où elle a failli créer l'exploit face aux Las Vegas Aces avant de se blesser, Kelsey Mitchell fera son retour sur les parquets chez Unrivaled au sein de la nouvelle équipe du Hive. Pour l'accompagner, on retrouve notamment Sonia Citron, dauphine de Paige Bueckers lors de la dernière course au titre de Rookie de l'Année en WNBA.

La composition de l'équipe

Kelsey Mitchell

Sonia Citron

Ezi Magbegor

Natisha Hiedeman

Saniya Rivers

Monique Billings

Coach : Rena Wakama

Jackie Young et Alyssa Thomas aux Laces

Les équipes déjà présentes lors de la première saison d'Unrivaled pouvaient protéger deux joueuses si elles avaient participé aux playoffs et une seule si elles n'avaient pas atteint la deuxième partie de la saison, comme ce fut le cas pour le Mist et le Phantom.

Ainsi, après avoir croisé le fer lors des dernières WNBA Finals, Jackie Young et Alyssa Thomas étaient protégées et vont, de nouveau, évoluer ensemble du côté des Laces. Pour les accompagner, Naz Hillmon est arrivée après une saison en WNBA couronnée par le trophée de « Sixth Player of the Year ».

La composition de l'équipe

Jackie Young (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Alyssa Thomas (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Brittney Sykes

Jordin Canada

Maddy Siegrist

Naz Hillmon

Coach : Andrew Wade

Napheesa Collier toujours à la tête des Lunar Owls

Sans aucune surprise, les Lunar Owls avaient décidé de protéger Napheesa Collier, MVP de la première édition. Cette équipe des Owls sera, une nouvelle fois, entraînée par DJ Sackmann qui cumule plus de 450 000 abonnés sur Instagram. Pour sa première saison chez Unrivaled, il avait été élu entraîneur de l'année après une saison régulière quasiment parfaite où son équipe n'avait perdu qu'un seul de ses 14 matchs.

La composition de l'équipe

Napheesa Collier (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Skylar Diggins (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Marina Mabrey

Rachel Banham

Rebecca Allen

Aaliyah Edwards

Coach : DJ Sackmann

Avec Teresa Weatherspoon à sa tête, le Vinyl vise le titre

Après avoir perdu en finale de la première saison face au Rose, le Vinyl espère soulever le trophée au terme de cette campagne 2026 avec, une nouvelle fois, à sa tête Teresa Weatherspoon, l'ancienne coach du Chicago Sky en WNBA.

La composition de l'équipe

Rhyne Howard (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Dearica Hamby (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Erica Wheeler

Courtney Williams

Rae Burrell

Brittney Griner

Coach : Teresa Weatherspoon

Le Rose vise le “back-to-back” avec une équipe quasiment inchangée

Champion en titre, le Rose a réussi à conserver quatre de ses six joueuses de la campagne victorieuse. À noter la perte d'Angel Reese, élue meilleure défenseure de la première saison, qui a décidé de ne pas rejouer cette saison.

La composition de l'équipe

Chelsea Gray (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Kahleah Copper (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Lexie Hull

Azurá Stevens

Sug Sutton

Shakira Austin

Coach : Nola Henry

Kelsey Plum et Kiki Iriafen pour renforcer le Phantom

Malgré la perte de Sabrina Ionescu qui, à l'instar d'Angel Reese, ne rejouera pas chez Unrivaled cette année, le Phantom compte plusieurs renforts de poids pour venir épauler Satou Sabally dont Kelsey Plum et Kiki Iriafen qui sort d'une saison rookie très solide en WNBA du côté des Washington Mystics.

La composition de l'équipe

Satou Sabally (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Kelsey Plum

Kiki Iriafen

Dana Evans

Aliyah Boston

Natasha Cloud

Coach : Raneeka Hodges

Li Yueru retrouve Arike Ogunbowale au Mist

Seule Breanna Stewart sera de retour au Mist cette saison puisque quatre de ses cinq coéquipières ont décidé de ne pas rejouer pour Unrivaled tandis qu’Aaliyah Edwards a rejoint les Owls de Napheesa Collier.

Du côté des arrivées, on retrouve la Chinoise Li Yueru qui n'arrive pas en terre totalement inconnue puisqu’elle va retrouver sa coéquipière de Dallas, Arike Ogunbowale.

La composition de l'équipe

Breanna Stewart (joueuse protégée)

(joueuse protégée) Arike Ogunbowale

Allisha Gray

Li Yueru

Veronica Burton

Alanna Smith

Coach : Zach O'Brien

L'apparition d'un « pool » pour développer les jeunes joueuses

En plus de ces huit équipes, un « pool » de développement de six joueuses a été créé. Il est destiné aux joueuses qui sont encore dans leur contrat rookie en WNBA. Elles seront à Miami afin de s’entraîner et de participer à des matchs d’entraînement. Elles auront la possibilité d’intégrer n’importe quel club afin de pallier une éventuelle blessure.

La composition de ce pôle de développement