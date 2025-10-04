La ligue Unrivaled fera un premier arrêt à Philadelphie

La ligue 3×3 Unrivaled continue de faire monter la pression à l'approche de la fin de la saison WNBA et à l'aube d'une deuxième saison qui s'annonce encore palpitante. La ligue, co-fondée par Napheesa Collier et Breanna Stewart, a déjà annoncé une expansion de six à huit équipes et a confirmé l'arrivée du phénomène Paige Bueckers, signée pour trois ans au sortir de sa très bonne première saison en WNBA avec les Dallas Wings.

S'il faudra encore attendre le mois prochain pour connaître le calendrier et surtout le roster complet de ce deuxième acte, la ligue a officialisé sa venue à Philadelphie où elle délocalisera ses premiers matchs.

La suite logique

Basée à la Wayfair Arena de Miami, la compétition se devait de se tourner vers d'autres marchés pour poursuivre son ascension, et c'est donc Philly qui a été choisi pour cette grande première, une ville qui n'avait plus vu de basket féminin professionnel depuis 1998 ! Rendez-vous est donc pris pour le 30 janvier 2026 à la Xfinity Mobile Arena, l'antre des Sixers, où quatre équipes qui seront désignées en novembre auront l'occasion de s'affronter.

Mercredi, la ligue Unrivaled a également annoncé que 46 des 48 places à pourvoir pour participer à cette deuxième saison avaient été attribuées. Tout le monde attend maintenant de savoir si Caitlin Clark, qui sort d'une saison compliquée sur le plan physique, va se joindre à la fête.

« Quelques-unes des joueuses avec lesquelles nous sommes en négociations productives ont juste besoin d'un peu plus de temps », a déclaré Clare Duwelius, GM d'Unrivaled, « Et nous tenons à donner à nos athlètes la latitude nécessaire pour prendre des décisions importantes selon leur convenance. Il nous reste encore deux places à pourvoir dans notre effectif, et nous sommes impatients de vous dévoiler bientôt qui les occupera ».