Naz Hillmon élue « Sixth Player of the Year »

Savoir sortir du banc et performer en cours de rencontre est un atout qui n'est pas donné à tout le monde. En l'occurrence, c'est l'un des points forts de Naz Hillmon, et ses dernières sorties avec Atlanta ont permis de le confirmer, notamment lors du Game 1 du premier tour des playoffs face à Indiana, lorsque chacune de ses entrées a bonifié le collectif.

Malgré l'élimination surprise du Dream face à une équipe du Fever décimée, c'est bien l'ailière d'Atlanta qui a été désignée « Sixth Player of the Year », une distinction qui vient récompenser sa meilleure saison en carrière à plus de 8 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en carrière mais aussi la saison régulière de son équipe, qui a fini troisième avec 30 victoires en 44 matchs.

Un vote pour Dominique Malonga

44, c'est également le nombre de votes qu'elle a reçu pour ce trophée, devant deux joueuses des Minnesota Lynx, Natisha Hiedeman (22) et Jessica Shepard (4). Sami Whitcomb (Phoenix) et Dominique Malonga (Seattle) ont également reçu un vote chacune.

Naz Hillmon a aussi terminé avec la deuxième meilleure moyenne de la ligue au +/- avec une moyenne de +7.6 par match, signe de son impact lorsqu'elle est entrée sur le terrain, à 27 reprises sur 44 en sortant du banc.

« Naz incarne tout ce que nous voulons que les Atlanta Dream représentent : la ténacité, la constance et la progression », a déclaré Dan Padover, GM du Dream. « Sa capacité à assumer n'importe quel rôle et à réaliser des actions qui font gagner a permis d'élever non seulement son propre niveau de jeu, mais aussi celui de toute notre équipe. Il faut également rendre hommage à Karl Smesko et à notre staff, qui ont aidé Naz à passer à un niveau supérieur et lui ont permis de s'épanouir. »

A noter que Naz Hillmon avait remporté le même trophée, délivré par Associated Press, plus tôt ce mois-ci.