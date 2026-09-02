Dean Wade n’en revient toujours pas de l’effectif des Sixers

Lorsqu’il a choisi de quitter Cleveland après sept saisons pour signer pour quatre ans et 39 millions de dollars à Philadelphie, Dean Wade pensait simplement rejoindre une équipe capable de se mêler à la lutte dans la conférence Est. Quelques semaines plus tard, le paysage avait complètement changé. Entre-temps, Jaylen Brown a été transféré aux Sixers et LeBron James a décidé de les rejoindre.

« Quand j’ai décidé de signer à Philadelphie, je les considérais comme une équipe compétitive à l’Est », raconte Dean Wade. « Puis, presque immédiatement après ma signature, nous avons récupéré Jaylen Brown et LeBron James. Cela nous a fait passer dans une toute autre dimension. Maintenant, le message est : «Accrochez-vous et préparez-vous à aller loin !» »

De quoi transformer les Sixers en l’une des équipes les plus attendues de la saison 2026/27, avec un effectif où LeBron James et Jaylen Brown viennent entourer Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe.

« La meilleure équipe dans laquelle j’ai joué »

Après avoir évolué avec Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley ou encore Jarrett Allen à Cleveland, Dean Wade sait pourtant à quoi ressemble un effectif ambitieux. Les Cavaliers avaient d’ailleurs atteint la finale de conférence la saison dernière. Mais le joueur de 29 ans estime que ces Sixers évoluent encore dans une autre catégorie.

« En essayant d’être le plus objectif possible, quand je regarde cette équipe, il est difficile d’ignorer le talent. Ça saute immédiatement aux yeux », explique-t-il. « C’est de loin la meilleure équipe dans laquelle j’ai joué, et je ne dis pas ça pour rabaisser les autres équipes dont j’ai fait partie. Nous avions de très bonnes équipes à Cleveland, avec des joueurs très talentueux, mais cette équipe de Philadelphie est encore un cran au-dessus. »

Son constat est donc assez simple : « Nous sommes vraiment dans la course au titre. Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que cette équipe possède ce qu’il faut pour jouer le titre. »

« Il n’y a aucune limite pour cette équipe »

Dean Wade se garde toutefois de considérer les Sixers comme champions avant même le début de la saison. Avec autant de nouveaux visages et de stars à intégrer, il faudra d’abord construire un collectif.

« Il reste énormément de travail. Il faut apprendre à jouer ensemble, comprendre comment toutes les pièces s’emboîtent et avancer étape par étape », prévient-il. « Les attentes ne sont pas la réalité. C’est à nous de les transformer en réalité. »

Mais lorsqu’il regarde le potentiel offensif dont disposera Nick Nurse, difficile pour lui de masquer son enthousiasme.

« Il n’y a aucun niveau que cette équipe ne puisse atteindre. Il n’y a aucune limite pour cette équipe. Nous avons tellement d’options et de scoreurs incroyables que nous pouvons pratiquement choisir une solution différente à chaque possession. Si vous réussissez à neutraliser quelqu’un, nous avons au moins trois autres joueurs capables de prendre le contrôle du match. »

Nick Nurse comme « principal atout »

Paradoxalement, malgré cette accumulation de talents, Dean Wade considère même que le principal atout de Philadelphie pourrait se trouver sur le banc. « Je pense que Nick est l’un des meilleurs cerveaux basket du milieu, et je ne dis pas ça simplement parce qu’il est désormais mon entraîneur », assure-t-il à propos de Nick Nurse. « Même avec tout le talent que nous avons dans l’effectif, je pense qu’il sera notre principal atout. »

Pour Wade, l’expérience du titre remporté par Nurse avec Toronto en 2019 sera notamment essentielle lorsque les Sixers traverseront les inévitables périodes difficiles d’une saison de 82 matchs. L’ancien Cavalier connaît d’ailleurs parfaitement la mission qui l’attend au milieu de toutes ces stars. Pas question de réclamer des tirs : il veut défendre, apporter de l’énergie et effectuer le travail de l’ombre. C’est ce qu’il a fait face aux Raptors en playoffs, en étouffant Brandon Ingram.

« Mes statistiques n’impressionneront peut-être pas beaucoup de monde, mais mon énergie et mon impact sur le match, eux, se verront », promet-il. « Mon objectif sera de jouer dur et de faire la différence en défense, en un-contre-un. »

Car à Philadelphie, personne ne cherche vraiment à dissimuler l’objectif. « Tout le monde pense la même chose actuellement. Les médias, les joueurs, tout le monde connaît les attentes. L’objectif principal, c’est le titre et nous sommes tous engagés dans cette direction » conclut-il, avant d’évoquer la clé de cette possible réussite. « Tant que tout le monde sera sur la même longueur d’onde, rien ne pourra nous arrêter. Je pense que gagner le titre est une attente tout à fait réaliste et nous sommes prêts à le prouver. »

Dean Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 12 5:55 69.2 50.0 0.0 0.3 1.3 1.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.3 1.7 2020-21 CLE 63 19:14 43.1 36.6 76.9 0.6 2.8 3.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.3 6.0 2021-22 CLE 51 19:13 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.7 0.6 0.3 0.1 5.3 2022-23 CLE 44 20:15 41.2 35.4 65.2 0.5 3.0 3.4 0.8 2.0 0.6 0.4 0.5 4.7 2023-24 CLE 54 20:31 41.4 39.1 76.9 0.7 3.4 4.0 0.8 1.7 0.7 0.4 0.5 5.4 2024-25 CLE 59 21:13 41.3 36.0 53.3 0.9 3.4 4.2 1.3 1.7 0.7 0.4 0.3 5.4 2025-26 CLE 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 1.5 0.7 0.3 0.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.