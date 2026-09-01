Luguentz Dort est ravi d’avoir atterri à Atlanta

Transféré à Atlanta au milieu du mois de juillet, Luguentz Dort a profité de cette fenêtre internationale pour évoluer aux côtés de son nouveau coéquipier, Nickeil Alexander-Walker. Les deux Canadiens ont d’ailleurs brillé dans la victoire (97-92) face à l’Argentine, avec 25 points pour le premier et 26 pour le second.

« Nickeil est l’un de mes meilleurs amis. Nous avons joué ensemble au lycée et, depuis, nous n’avons cessé de nous affronter », raconte Lu Dort. « Quand j’ai su que j’allais partir à Atlanta, je l’ai immédiatement appelé. J’étais vraiment très heureux. Il m’a aidé à effectuer la transition et à apprendre leur style de jeu. Je suis content d’avoir un gars comme lui dans mon équipe maintenant. »

Un visage particulièrement familier donc, puisque les deux hommes se connaissent depuis l’adolescence. Et Lu Dort va retrouver à Atlanta un joueur qui vient de changer de dimension : Nickeil Alexander-Walker a été élu « Most Improved Player » en 2026 après sa première saison chez les Hawks.

Une importante communauté haïtienne

D’origine haïtienne, Luguentz Dort va également découvrir une ville où ses racines sont bien représentées. La communauté haïtienne de la métropole d’Atlanta est ainsi passée d’environ 17 000 à près de 27 000 personnes en une décennie, selon 285 South.

« Je sais qu’ils ont de sacrés fans et que c’est une belle ville. J’ai hâte de rencontrer la communauté », poursuit l’ancien joueur du Thunder. « Je sais qu’il y a ici une forte présence haïtienne, qui me rappelle mes racines. La ville a une belle ambiance et j’ai hâte de jouer ici. »

Sportivement, Atlanta compte également beaucoup sur sa nouvelle recrue. Les Hawks ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient le conserver au-delà de cette saison, même s’ils préfèrent patienter avant de discuter d’une prolongation. Sa défense sera particulièrement précieuse dans une équipe qui possède déjà plusieurs spécialistes sur les lignes extérieures, à commencer par Dyson Daniels. Lu Dort avait d’ailleurs intégré la « All-Defensive First Team » en 2025, après avoir longtemps plaidé sa cause dans la course au trophée de Défenseur de l’année.

Pour voir Luguentz Dort disputer ses premières minutes officielles sous le maillot des Hawks à Atlanta, il faudra toutefois patienter jusqu’au 24 octobre, avec la réception des Rockets.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.