Most Improved Player 2026 | Nickeil Alexander-Walker à l’honneur

Comme souvent, ce scrutin était l’un des plus indécis sur le papier, mais Nickeil Alexander-Walker remporte finalement le trophée de « Most Improved Player 2026 ». Succédant au passage à Dyson Daniels… qui n’est autre que son coéquipier chez les Hawks. C’est d’ailleurs la première fois qu’une franchise réussit un tel doublé dans l’histoire de cette distinction, également remportée par Alan Henderson (1998) auparavant.

Préféré à Jalen Duren (254 points) et Deni Avdija (135 points), « NAW » (396 points dont 66 premières places) a complètement explosé depuis qu’il est à Atlanta. Remplaçant à Minnesota la saison dernière, mais laissé de côté pour des raisons financières, il est devenu un titulaire indiscutable dans le « backcourt » de Quin Snyder, où tout le monde est en pleine progression.

En l’espace d’un an, Nickeil Alexander-Walker est en tout cas passé de 9.4 points, 3.2 rebonds et 2.7 passes de moyenne (sur 25 minutes) à 20.8 points, 3.7 passes, 3.4 rebonds et 1.3 interception de moyenne (sur 33 minutes). Confirmant là sa réputation de « 3&D » de luxe et dépassant en quelque sorte les attentes fixées autour de lui au moment de sa Draft en 2019 (comme 17e choix).

Davantage responsabilisé chez les Hawks, offensivement tout du moins, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander s’est notamment établi comme le joueur à la plus forte progression au scoring, avec un bond de 11.4 points entre 2024/25 et 2025/26 !

Une année pleine de la part de Nickeil Alexander-Walker, qui s’est certes quelque peu calmé en playoffs à cause de sa maladresse, mais qui n’hésitera sans doute pas à se sacrifier pour le bien du collectif, et pour franchir le cap du premier tour face aux Knicks.

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 47 12:34 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.1 0.2 5.7 2020-21 NO 46 21:53 41.9 34.7 72.7 0.3 2.8 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 NO 50 26:20 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 UTA 15 9:56 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 MIN 23 15:29 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.3 0.4 0.3 5.9 2022-23 UTA 36 14:40 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.3 0.4 6.3 2023-24 MIN 82 23:26 43.9 39.1 80.0 0.4 1.6 2.0 2.5 1.7 0.8 0.9 0.5 8.0 2024-25 MIN 82 25:17 43.8 38.1 78.0 0.7 2.6 3.2 2.7 1.7 0.6 1.2 0.4 9.4 2025-26 ATL 78 33:22 45.9 39.9 90.2 0.7 2.8 3.4 3.7 2.2 1.3 2.1 0.5 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.