Terance Mann apprécie son rôle de mentor

Lorsqu’il est arrivé à Brooklyn à l’été 2025, Terance Mann a rapidement compris qu’il allait devoir endosser un rôle de mentor auprès des nombreux jeunes joueurs des Nets. Du haut de ses 29 ans, l’ancien joueur des Hawks était même le plus vieux joueur de l’effectif jusqu’à l’arrivée de Julius Randle à l’intersaison.

Un changement de statut pour celui qui avait commencé sa carrière aux Clippers parmi les plus jeunes joueurs du groupe, avant qu’un bref passage à Atlanta ne lui permette pas vraiment de s’établir. À Brooklyn, Terance Mann s’est cette fois retrouvé dans la peau du vétéran chargé de guider ses coéquipiers.

« Il y avait vraiment un ajustement à faire au début, mais au fur et à mesure de la saison, cela devenait plus facile », reconnaît le natif de Brooklyn. « J’ai pris les gars sous mon aile. Je leur ai montré ce qu’il fallait faire et ne pas faire dans cette Ligue. Les gars ont grandi et cela fait plaisir à voir. »

Alors qu’il sort de l’une des saisons les moins productives de sa carrière, avec 7.2 points de moyenne et ses plus faibles pourcentages depuis son année rookie (45.7% au tir, 36.4% à 3-points), Terance Mann semble néanmoins avoir trouvé une autre façon de se rendre précieux aux yeux des dirigeants de Brooklyn.

Un vétéran au cœur de la reconstruction

L’ailier a d’ailleurs poursuivi sa mission durant l’intersaison, en continuant de travailler avec ses jeunes coéquipiers.

« Nous avons déjà fait plusieurs choses ensemble cet été », raconte-t-il. « Nous avons pu apprendre à nous connaître davantage et à jouer davantage ensemble. Nous sommes en bonne voie pour tous trouver nos marques. »

Reste désormais à voir si ce travail portera ses fruits dès la reprise. Les Nets sortent d’un nouvel exercice compliqué, terminé à la 13e place de la conférence Est avec seulement 20 victoires pour 62 défaites.

Brooklyn continue toutefois de miser sur la jeunesse, avec notamment l’arrivée de Mikel Brown Jr. à la Draft, tandis que Julius Randle doit apporter davantage d’expérience et de talent à un groupe qui espère désormais se rapprocher du play-in. Ce serait déjà un progrès pour une franchise qui n’a plus terminé dans le Top 10 de l’Est depuis trois ans.

« C’est génial d’en faire partie », assure Terance Mann à propos de cette reconstruction. « Mon objectif est d’être un pilier dans ce processus. C’était vraiment différent cette année. La franchise avait ses propres objectifs à accomplir. C’était une situation différente de celle que j’ai pu connaître avec les Clippers ou avec les Hawks. Je suis vraiment devenu proche de ces gars et nous sommes prêts à attaquer cette saison. »

À défaut d’avoir encore retrouvé son meilleur niveau sur le terrain, Terance Mann semble donc avoir pleinement trouvé sa place dans le projet des Nets.

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 8:50 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 18:51 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 28:36 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.2 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23:07 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 24:58 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 2024-25 ATL 30 22:44 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 2.0 0.6 0.7 0.1 9.8 2024-25 LAC 37 19:47 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 1.8 0.8 0.7 0.3 6.0 2025-26 BKN 63 24:16 45.7 36.4 78.8 1.1 2.1 3.2 3.0 2.5 0.7 1.1 0.2 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.