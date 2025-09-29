Terance Mann découvre le costume de vétéran avec les Nets

Ses proches n'auront plus à se plaindre de l'horaire tardif de ses matchs. Cette saison, Terance Mann va évoluer à domicile, dans sa ville natale de Brooklyn.

Transféré des Clippers aux Hawks en février dernier, où il s'était déjà rapproché des fuseaux horaires de sa famille, l'arrière a été impliqué cet été dans l'échange à plusieurs équipes monté autour de Kristaps Porzingis.

Le voilà désormais avec le maillot des Nets sur le dos avec un statut particulier vu son âge : il est le joueur le plus âgé de sa formation, à seulement 28 ans. « C’est très différent pour moi, d’être le plus vieux de l’équipe. D’habitude, je suis l’un des plus jeunes », remarque celui qui avait 23 ans quand il a démarré avec les Clippers en 2019.

Le second tour de Draft, avec ses six saisons déjà passées dans le championnat, est également l'élément le plus expérimenté du groupe, en compagnie de Michael Porter Jr. et Nic Claxton. C'est dire à quel point l'effectif de cette équipe des Nets est jeune et va avoir besoin de ses bons tuyaux.

Vers un rôle important ?

« C’est donc une vision différente des choses pour moi, simplement essayer de guider les jeunes, leur montrer quoi faire, quoi éviter. Rien de très fou franchement. Ces gars pratiquaient déjà du basket pro avant d’arriver ici, donc ils savent à peu près à quoi s’attendre. Ils sont vraiment dedans », décrit Terance Mann.

Ce dernier, au-delà de son apport niveau « leadership », dit vouloir montrer au plus grand nombre sa capacité à créer le jeu. « La situation était différente aux Clippers, donc je n'étais pas en mesure de le faire autant », note cet arrière touche-à-tout qui a montré par séquences, aux côtés des leaders californiens, ses qualités de créateur. Depuis le début de sa carrière, il tourne à un peu moins de 2 offrandes par rencontre.

Depuis sa saison 2021/22 à près de 11 points et 5 rebonds de moyenne, sa meilleure en carrière, il avait vu ses minutes et son influence sur le jeu des Clippers baisser. Avec les Nets, il pourrait retrouver un rôle majeur. « Le training camp va clairement me dire ce que je dois apporter. Mais je vais rester fidèle à moi-même et ajouter quelques nouveautés que j’aime mettre en avant et sur lesquelles je travaille », termine-t-il ainsi.

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.2 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 2024-25 * All Teams 67 21 49.6 36.8 69.1 1.0 2.0 3.0 1.8 1.9 0.7 0.7 0.2 7.7 2024-25 * LAC 37 20 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 1.8 0.8 0.7 0.3 6.0 2024-25 * ATL 30 23 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 2.0 0.6 0.7 0.1 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.