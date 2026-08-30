Jason Kidd n’en a peut-être pas terminé avec le coaching

Après cinq saisons à la tête des Mavericks, Jason Kidd a quitté Dallas au mois de mai, quelques jours après l’arrivée de Masai Ujiri comme nouvel homme fort de la franchise. Pour l’instant, l’ancien meneur All-Star ne semble toutefois pas pressé de retrouver un poste, et il n’est pas dans le besoin puisqu’il lui restait quatre années de contrat avec un salaire annuel de 10 millions de dollars.

Présent aux Philippines dans le cadre d’un événement organisé par la NBA, il a expliqué qu’il profitait avant tout de cette période loin des bancs pour passer du temps avec ses proches.

« Je ne dirais jamais non au coaching, peut-être quelque part dans le futur », explique-t-il. « Mais pour l’instant, je suis simplement chez moi et j’essaie vraiment de profiter de ma famille. Et puis je continue aussi à regarder les matchs, pour voir si je peux aider les autres. »

Car même sans équipe à diriger, Jason Kidd n’a pas totalement abandonné son costume de coach, et il continue notamment d’échanger avec deux de ses anciens joueurs, Jalen Brunson et Giannis Antetokounmpo.

« Du côté du coaching, je parle toujours à Jalen Brunson et à Giannis », poursuit-il. « Donc j’essaie simplement d’aider les autres maintenant que je ne suis plus entraîneur. »

Jason Kidd avait en effet dirigé Giannis Antetokounmpo pendant son passage sur le banc des Bucks, entre 2014 et 2018, avant de retrouver Jalen Brunson à Dallas lors de sa première saison à la tête des Mavericks.