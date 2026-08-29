Stephen Curry et ses 4 000 tirs à 3-points passent au cinéma

Un an et demi après avoir franchi la barre historique des 4 000 paniers à 3-points, Stephen Curry va revivre ce moment sur écran géant. ESPN Films a annoncé la sortie, le 9 octobre, de Portrait of an Artist: Stephen Curry, un documentaire réalisé par Gotham Chopra et distribué par Disney, exclusivement dans les salles IMAX.

Le film se concentre sur la journée du 13 mars 2025, lorsque le meneur des Warriors avait besoin de deux réussites derrière l’arc contre les Kings pour devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre les 4 000 paniers à 3-points. Golden State s’était imposé 130-104, et pas moins de 21 caméras certifiées IMAX avaient été installées au Chase Center pour suivre le meneur avant et pendant la rencontre…

Stephen Curry, « artiste » du tir

L’objectif n’est toutefois pas simplement de raconter un record que StephenCurry jugeait lui-même « au-delà de ses rêves les plus fous ». Le documentaire entend décortiquer sa créativité, sa discipline et son approche du tir, en faisant le parallèle entre le basket et la création artistique.

« Ce film cherche à capturer Steph Curry, un athlète et un artiste toujours à la recherche d’un nouveau chef-d’œuvre », explique ainsi Gotham Chopra. Le réalisateur a également sollicité des artistes venus d’autres univers, avec les témoignages de Viola Davis, Rick Rubin, Patti Smith et Jon Batiste.

Stephen Curry et Erick Peyton, cofondateur avec lui d’Unanimous Media, voulaient justement dépasser la simple célébration statistique : « Nous voulions raconter une histoire qui va au-delà d’un record, en explorant la créativité, la discipline et l’état d’esprit ».

Ce n’est pas la première fois que la carrière du double MVP inspire le cinéma. En 2023, le documentaire Stephen Curry: Underrated revenait surtout sur son improbable ascension depuis Davidson. Cette fois, place à l’œuvre du meilleur shooteur de l’histoire, filmée au moment même où il repoussait encore les limites de son art.