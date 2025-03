Stephen Curry a déjà son cadeau d’anniversaire : un 4 000e 3-points en carrière

Finalement, Stephen Curry a fait durer le plaisir puisqu’il a attendu le 3e quart-temps de la rencontre face aux Kings pour inscrire ce fameux 4 000e panier à 3-points en carrière. Quelques jours après que LeBron James a atteint la barre des 50 000 points en carrière, saison régulière et playoffs combinés, Stephen Curry atteint une barre qu’on pensait inaccessible, et les Warriors lui avaient préparé un petit hommage, diffusé ensuite lors d’un temps-mort.

« C’est clairement une marque importante », explique-t-il avant la rencontre. « C’est un chiffre auquel je n’avais pas pensé, car le chiffre de 2 974, qui était le record à l’époque, était ce qui était le plus réaliste. »

De la grâce, de l’art…

Auteur de 11 points dans la victoire des Warriors, le meneur All-Star atteint ce seuil, la veille de ses 37 ans. Un cadeau d’anniversaire avant l’heure.

« C’est un chiffre tellement indécent », reconnaît Steve Kerr. « C’est difficile à intégrer, et qui sait, peut-être qu’il sera battu un jour… Mais au-delà des chiffres, c’est la fluidité et la grâce. Oui, c’est aussi l’audace, mais c’est aussi l’émotion et la beauté de tout cela. C’est fascinant. Vous voyez ses mouvements sur le terrain. Il est comme une ballerine sur le terrain. Vous ne regardez pas seulement du sport, vous regardez de l’art ».

Un bel hommage à celui qui détient de nombreux records à 3-points, et dont l’adresse lointaine a marqué un vrai tournant dans l’histoire de la NBA.

À la fois sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan physiologique puisque Stephen Curry est devenu un modèle pour toute une génération de meneurs, comme Michael Jordan l’avait été avant lui pour des arrières et des ailiers.

« Je ne sais pas combien je vais en inscrire après ça mais je vais continuer à l’amener le plus loin possible » prévient ainsi Stephen Curry. « Je pense que cela fait partie des éléments qui prouvent à quel point le jeu a changé, et j’ai été en mesure d’en faire partie ».